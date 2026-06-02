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收取加盟金 要課營業稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

近年加盟創業風氣盛行，財政部高雄國稅局提醒，總部向加盟店收取加盟金，無論是品牌授權、教育訓練費用，或包含設備、原料等，原則上都屬於銷售貨物或勞務收入，應依法開立統一發票並申報繳納營業稅，否則恐面臨補稅及處罰。

高雄國稅局表示，依《加值型及非加值型營業稅法》規定，將貨物所有權移轉他人並收取代價，屬銷售貨物；提供勞務或貨物供他人使用、收益並收取代價，則屬銷售勞務。

故總部向加盟店收取加盟金時，若提供品牌授權、教育訓練、經營輔導等服務，即屬銷售勞務；若加盟內容包括咖啡機等設備或原材料，則同時涉及銷售貨物與勞務，均應依法開立統一發票。

例如，A公司經營咖啡輕食品牌多年後開放加盟，向十餘家加盟店收取加盟金，總金額逾700萬元，且加盟金內容包含咖啡機等生財器具，但業者卻未依規定開立統一發票，也未申報相關銷售額。

經查核後，國稅局除補徵漏報的營業稅外，並依營業稅法及稅捐稽徵法相關規定，擇一從重處罰。

國稅局指出，部分業者誤以為加盟金屬一次性收費，或認為是品牌授權收入而忽略開立發票義務，但只要涉及提供勞務或貨物並取得對價，就應納入營業稅課稅範圍。尤其近年餐飲、飲料及零售加盟市場蓬勃發展，加盟總部更應留意相關稅務規定，以免因漏報而增加額外稅負與罰鍰。

國稅局提醒，若營業人已收取加盟金卻漏開統一發票、漏報銷售額，只要在未遭檢舉、未被稽徵機關或財政部指定調查人員查獲前，主動向國稅局補報並補繳稅款，依稅捐稽徵法規定，仍可適用自動補報補繳制度，按日加計利息後免予處罰。

營業稅 國稅局 統一發票

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