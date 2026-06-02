今年中央稅收 衝向3兆元

今年以來台股成交量屢創新高，所徵收的證交稅大力貢獻國庫，立法院財政委員會昨（1）日審查財政部今年度歲入預算，在稅課收入上大幅加碼6,000億元，使今年中央政府稅收預算數首度突破3兆元。

立法院財委會昨日審查今年度中央政府總預算案財政部及所屬單位歲入預算，及賦稅署、五區國稅局歲出預算。

稅收預算數可視為當年度目標，若超過預算數，即俗稱的超徵；若低於預算數則為短徵。

財政部原編列今年中央政府稅課收入為2兆4,807億元，但立委認為，以今年經濟成長來看，稅收預算編列仍過於保守。

民進黨立委吳秉叡提案指出，今年度中央政府總預算案編列時，採當時各機構對經濟成長率2.4%至3.2%的預估區間中間值2.8%作為基礎，但截至今年5月，各機構已陸續上修台灣經濟成長率預測至5%至8%，與原預算編列基礎出現明顯落差。

主計總處日前公布今年第1季經濟成長率概估達13.69%，創近39年新高；今年1至4月全國賦稅收入實徵數8,450億元，較去年同期增加1,370億元、年增19.3%，實徵淨額占累計分配預算數113.7%，顯示實際景氣表現明顯優於原先預估。

其中，台股交易熱絡被認為是帶動稅收成長的重要原因。吳秉叡指出，財政部當初編列歲入預算時，推估證券市場日均成交值約4,288億元，但今年以來實際日均成交值已達9,000億元，進入5月後更超過1.3兆元，使證券交易稅及期貨交易稅實徵數大幅增加。

吳秉叡說，近兩年實際經濟成長率及稅收表現均明顯高於預算編列基礎，顯示政府編列歲入預算持續偏向保守，除將影響公共建設及政策推動，也使預算與實際財政狀況產生落差，故提案將稅課收入增列5,700億元。

財委會審查時，財政部長莊翠雲表示，今年證交稅確實受惠於市場成交量提升，1月至4月日均成交量約9,800億元，1月至5月約達1.1兆元，5月更超過1.2兆元，以目前情況來看，增列5,700億元應該可以。

經朝野立委協商後，最終決議將財政部稅課收入增列6,000億元，相關科目授權由財政部自行調整。