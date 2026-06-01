報稅只到今天截止 網路申報開放到午夜前

許多人以為，家人過世後只要等國稅局寄發通知書，再辦理遺產稅申報即可，不過遺產稅採主動申報制，即使沒有收到申報通知，也不能作為免除申報義務或免罰的理由。就有一名民眾因祖父過世後，未在法定期限內申報遺產稅，雖主張國稅局未通知所有繼承人、又碰上疫情影響，但最終仍遭裁罰77.5萬元，訴願遭駁回。

2026-05-30 15:20