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報稅只到今天截止 網路申報開放到午夜前
2025年度所得稅結算申報1日截止。財政部表示，截至2026年5月31日止，2025年度綜合所得稅已完成申報685.9萬件，占去年申報總件數698.3萬件的98.2%；營利事業所得稅也已完成申報112.4萬件，占去年總件數99.9%。財政部提醒，尚未完成報稅的民眾應把握最後一天辦理，以免逾期受罰。
為協助民眾順利完成申報，各地區國稅局今天中午加班服務，臨櫃受理時間也延長至晚間7時。財政部長莊翠雲今日偕同賦稅署署長宋秀玲及財政資訊中心主任張文熙，前往台北國稅局信義分局視察報稅情形，了解民眾申報需求，並慰勞第一線同仁，同時確認報稅系統運作穩定，保障民眾申報權益。
財政部統計，截至2026年5月31日止，2025年度綜合所得稅已完成申報685.9萬件，其中網路申報619.6萬件、稅額試算申報63.8萬件，兩者合計683.4萬件，占已完成申報件數99.6%，顯示報稅作業已高度數位化。
此外，2025年度營利事業所得稅已完成申報112.4萬件，占去年申報總件數112.5萬件的99.9%；2024年度未分配盈餘申報件數則達68.5萬件。
財政部提醒，網路申報系統將開放至今晚11時59分，尚未完成報稅的民眾應儘速辦理，並確認申報資料已成功上傳。
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