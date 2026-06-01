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財部：所得稅申報最後1天 網路申報開放至23時59分

中央社／ 台北1日電

財政部今天表示，114年度所得稅結算申報將於今天晚間11時59分截止，截至昨天，綜合所得稅已完成申報685.9萬件，占去年申報總件數98.2%，另網路申報與稅額試算件數占比達99.6%，已成主流。

財政部發布新聞稿表示，今天是所得稅申報最後一天，請尚未完成報稅的民眾儘快完成申報。網路申報系統開放至今天晚間11時59分，務必儘早完成上傳申報資料，如欲檢視是否申報成功，可至「財政部電子申報繳稅服務網」查詢。

臨櫃申報方面，財政部表示，各地區國稅局中午加班協助民眾辦理申報，臨櫃服務也延長至今天晚間7時。

根據財政部統計，截至今年5月31日止，114年度綜合所得稅已完成申報685.9萬件，其中網路申報件數619.6萬件、稅額試算件數63.8萬件，兩者合計件數683.4萬件，占已完成申報件數的99.6%。

此外，114年度營利事業所得稅已完成申報112.4萬件，占去年申報總件數99.9%，113年度未分配盈餘申報68.5萬件。

財政部表示，財政部長莊翠雲今天率賦稅署長宋秀玲及財政資訊中心主任張文熙，前往台北國稅局信義分局視察民眾報稅情形及慰勞員工辛勞，確保系統運作順暢，保障民眾申報權益。

所得稅 國稅局 綜合所得稅

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