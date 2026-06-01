加盟總部注意！品牌授權、教育訓練費都要報稅

近年加盟創業風氣盛行，不少業者透過開放加盟擴大品牌版圖。不過，財政部高雄國稅局提醒，加盟總部向加盟店收取的加盟金，無論是品牌授權、教育訓練費用，或包含設備、原料等內容，原則上都屬於銷售貨物或勞務收入，應依法開立統一發票並申報繳納營業稅，否則恐面臨補稅及處罰。

高雄國稅局表示，依《加值型及非加值型營業稅法》規定，將貨物所有權移轉給他人並收取代價者，屬銷售貨物；提供勞務或提供貨物供他人使用、收益並收取代價者，則屬銷售勞務。

因此，加盟總部向加盟店收取加盟金時，若提供品牌授權、教育訓練、經營輔導等服務，即屬銷售勞務；若加盟內容還包括咖啡機等設備或原材料，則同時涉及銷售貨物與勞務，均應依法開立統一發票。

舉例來說，轄內A公司經營咖啡輕食品牌多年後開放加盟，吸引不少創業者加入，加盟店主支付加盟金後，可取得品牌授權及相關設備、器材等資源。不過，國稅局查核發現，A公司向十餘家加盟店收取加盟金，總金額超過700萬元，且加盟金內容包含咖啡機等生財器具，但業者卻未依規定開立統一發票，也未申報相關銷售額。

經查核後，國稅局除補徵漏報的營業稅外，並依《加值型及非加值型營業稅法》及《稅捐稽徵法》相關規定，擇一從重處罰。