聽新聞
0:00 / 0:00
自住屋信託 有條件享優稅
基隆市稅務局表示，房屋辦理信託後，不等於房屋稅自住優惠就會消失，只要符合相關條件，仍可適用1.2％自住住家用稅率；若全國僅持有單一自住房屋，且房屋現值在一定金額以下，稅率甚至可降至1％。
若為自益信託，房屋需實際供受益人本人、配偶或直系親屬居住，且未出租或營業，同時有受益人、配偶或直系親屬其中一人在該屋完成戶籍登記，即可適用優稅。
至於他益信託，若為身心障礙信託，包括委託人配偶、成年子女中領有身障證明者、精神病人，或未成年子女。除須由受益人本人、配偶或直系親屬實際居住並戶籍登記外，信託契約也須明定房屋僅供居住使用，不得任意處分、出售或移轉第三人，且不得出租、營業。受益人須已確定並享有全部信託利益，且委託人不得保留變更受益人的權利，才符合自住條件。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。