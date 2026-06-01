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自住屋信託 有條件享優稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

基隆市稅務局表示，房屋辦理信託後，不等於房屋稅自住優惠就會消失，只要符合相關條件，仍可適用1.2％自住住家用稅率；若全國僅持有單一自住房屋，且房屋現值在一定金額以下，稅率甚至可降至1％。

若為自益信託，房屋需實際供受益人本人、配偶或直系親屬居住，且未出租或營業，同時有受益人、配偶或直系親屬其中一人在該屋完成戶籍登記，即可適用優稅。

至於他益信託，若為身心障礙信託，包括委託人配偶、成年子女中領有身障證明者、精神病人，或未成年子女。除須由受益人本人、配偶或直系親屬實際居住並戶籍登記外，信託契約也須明定房屋僅供居住使用，不得任意處分、出售或移轉第三人，且不得出租、營業。受益人須已確定並享有全部信託利益，且委託人不得保留變更受益人的權利，才符合自住條件。

房屋稅

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