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小型餐飲以行動支付或 KIOSK 結帳 收款可享租稅優惠！

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部中企署表示，為協助全國58萬多家小微型餐飲及零售業者掌握數位轉型趨勢，提升行動支付電子發票及數位管理工具的應用能力，中企署自今年起積極展開推廣行動，陸續於全國各地辦理46場數位工具媒合活動及實作課程，透過以大帶小加速推動小型店家轉型升級。

中企署說明，依財政部最新規範，符合條件並經申請核准之查定課徵營業人，使用行動支付或KIOSK結帳收款者，可享租稅優惠至2028年12月31日，為小型店家提供具體導入誘因。對小型店家而言，行動支付不只是收款工具，更是累積數據、優化營運的起點；透過行動支付、POS系統、電子發票及會員管理等工具，可降低現金收付與人工對帳負擔，並逐步掌握銷售時段、熱門品項與會員回流情形，作為備貨、人力調度及行銷活動規劃的依據。

中企署表示，舉辦媒合活動以「看得到、問得到、做得到」為核心，除說明中企署與相關部會數位轉型資源，也邀請資訊服務業者展示行動支付、電子發票及POS整合方案，並安排已成功導入店家現身說法。

中企署強調，數位轉型不是大型企業的專利，配合財政部租稅優惠政策，現正是小型店家導入行動支付與電子發票的好時機。未來中企署將持續結合地方產業聚落與政策資源，深入全臺各地陸續辦理媒合活動及實作課程，預計全年將輔導1,500家業者完成數位工具導入，協助更多在地店家穩健邁向智慧經營。

行動支付 餐飲 電子發票

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