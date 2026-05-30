快訊

專訪／名模華麗轉身變德國工程師！黃百璐年薪3百萬 放手兒女赴美

不開冷氣也能涼！網狂推夏天「1省電神器」：睡到半夜會冷

聽新聞
0:00 / 0:00

照顧父親多年卻不能報扶養 竟是因為爸爸先做這件事…國稅局要他補稅2萬

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
受扶養親屬仍可依自身意願選擇自行申報所得稅。民眾報稅情境示意圖。圖／AI生成
受扶養親屬仍可依自身意願選擇自行申報所得稅。民眾報稅情境示意圖。圖／AI生成

不少民眾報稅時會將年邁父母列為扶養親屬，希望適用免稅額及相關扣除額減輕稅負。不過，即使子女實際照顧父母，若父母已自行辦理綜合所得稅結算申報，子女原則上就不能再重複列報扶養，否則相關免稅額及扣除額可能遭剔除補稅。

一起訴願案例中，一名納稅義務人在申報2022年度綜合所得稅時，列報扶養父親，並申請父親的免稅額9.2萬元、身心障礙特別扣除額20.7萬元及長期照顧特別扣除額12萬元。不過，國稅局事後查核發現，其父親已與配偶自行辦理綜合所得稅結算申報，因此否准相關免稅額及扣除額，並補徵稅款2萬250元。

該名納稅人不服，主張先前國稅局已核准列報父親為扶養親屬，且相關案件曾進入復查程序，如今再剔除免稅額及扣除額，有違信賴保護原則。

不過，財政部駁回其主張，認為我國綜所稅採家戶申報制度，納稅人、配偶及受扶養親屬的所得，原則上由納稅人合併申報。但受扶養親屬仍可依自身意願選擇自行申報所得稅，一旦選擇自行申報，就應優先適用自己的免稅額及相關扣除額。

換句話說，若父母已經自行辦理綜所稅申報，即使子女實際上有照顧或扶養事實，也不能再重複列報扶養，否則將形成同一人被重複適用免稅額及扣除額的情況。

財政部指出，該案中父親是在2023年5月1日自行辦理2022年度綜所稅申報，而兒子則於同年5月7日申報時將父親列為扶養親屬。國稅局認為，父親既已自行申報，代表其選擇以納稅義務人身分辦理報稅，兒子再列報扶養並不符合規定。

財政部也說，國稅局先前核准列報扶養，主要是因兩案分屬不同批次核定作業，當時尚未掌握父親已自行申報的資訊。後續查核發現後，仍可在法定核課期間內依法補徵稅款，並不違反信賴保護原則。

財政部提醒，每年報稅季經常出現父母自行申報、子女又重複列報扶養的情況。民眾若打算列報父母為扶養親屬，應事先確認父母是否已自行辦理綜所稅申報，並取得當事人同意，以免事後遭剔除免稅額及扣除額，影響退稅或增加補稅負擔。

國稅局 免稅額 綜合所得稅

延伸閱讀

長期養姪子女也不能報扶養？國稅局曝審查重點

2026報稅／列報扶養親戚小孩 有條件

長輩過世留逾4000萬遺產…這家人「少做一件事」慘吞77萬元罰鍰、訴願也沒用

財部：因身障租用醫療輔具支出 可列醫藥費扣除額

相關新聞

長輩過世留逾4000萬遺產…這家人「少做一件事」慘吞77萬元罰鍰、訴願也沒用

許多人以為，家人過世後只要等國稅局寄發通知書，再辦理遺產稅申報即可，不過遺產稅採主動申報制，即使沒有收到申報通知，也不能作為免除申報義務或免罰的理由。就有一名民眾因祖父過世後，未在法定期限內申報遺產稅，雖主張國稅局未通知所有繼承人、又碰上疫情影響，但最終仍遭裁罰77.5萬元，訴願遭駁回。

照顧父親多年卻不能報扶養 竟是因為爸爸先做這件事…國稅局要他補稅2萬

不少民眾報稅時會將年邁父母列為扶養親屬，希望適用免稅額及相關扣除額減輕稅負。不過，即使子女實際照顧父母，若父母已自行辦理綜合所得稅結算申報，子女原則上就不能再重複列報扶養，否則相關免稅額及扣除額可能遭剔除補稅。

報稅6月1日截止！財政部：已有613萬件完成申報

2025年度所得稅結算申報將於6月1日截止，財政部表示，截至28日止，綜合所得稅已完成申報613.6萬件，占去年總申報件數698.3萬件的87.9%；營利事業所得稅已完成申報104.9萬件，占去年總申報件數112.5萬件的93.2%，呼籲尚未申報的民眾及企業把握最後期限完成申報。

大學生打工領4萬卻被申報30萬！公司虛報薪資下場出爐

民眾報稅時若發現名下出現不明薪資所得，千萬別輕忽。財政部台北國稅局提醒，若在查調所得資料或收到稅額試算通知書時，發現有非任職公司申報的薪資所得，可能是遭公司虛報薪資費用，可向戶籍所在地國稅局檢舉，經查證屬實後，不僅可註銷不實所得，虛報公司還會面臨補稅及罰鍰。

報稅截止倒數3天！財政部揭最容易漏掉這關鍵步驟

報稅進入最後倒數階段，財政部提醒，2025年度綜合所得稅申報期限只到6月1日止，民眾若透過手機或網路報稅，除了完成申報外，還要確認是否已完成繳稅及附件上傳，以免誤以為已報稅，卻因漏掉程序影響權益。

老屋主暴增百萬戶！專家： 未來比「誰接得到房」

社會結構改變，全台房市正迎來新危機。住商機構根據財政部資料，2025年房屋稅開徵戶數中，50歲以上者共達850萬戶，占比約達71.8%，相較2019年數據，中高年齡層屋主增加逾百萬戶，其中增加主要集中在70歲以上屋主，已達296萬戶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。