照顧父親多年卻不能報扶養 竟是因為爸爸先做這件事…國稅局要他補稅2萬

不少民眾報稅時會將年邁父母列為扶養親屬，希望適用免稅額及相關扣除額減輕稅負。不過，即使子女實際照顧父母，若父母已自行辦理綜合所得稅結算申報，子女原則上就不能再重複列報扶養，否則相關免稅額及扣除額可能遭剔除補稅。

一起訴願案例中，一名納稅義務人在申報2022年度綜合所得稅時，列報扶養父親，並申請父親的免稅額9.2萬元、身心障礙特別扣除額20.7萬元及長期照顧特別扣除額12萬元。不過，國稅局事後查核發現，其父親已與配偶自行辦理綜合所得稅結算申報，因此否准相關免稅額及扣除額，並補徵稅款2萬250元。

該名納稅人不服，主張先前國稅局已核准列報父親為扶養親屬，且相關案件曾進入復查程序，如今再剔除免稅額及扣除額，有違信賴保護原則。

不過，財政部駁回其主張，認為我國綜所稅採家戶申報制度，納稅人、配偶及受扶養親屬的所得，原則上由納稅人合併申報。但受扶養親屬仍可依自身意願選擇自行申報所得稅，一旦選擇自行申報，就應優先適用自己的免稅額及相關扣除額。

換句話說，若父母已經自行辦理綜所稅申報，即使子女實際上有照顧或扶養事實，也不能再重複列報扶養，否則將形成同一人被重複適用免稅額及扣除額的情況。

財政部指出，該案中父親是在2023年5月1日自行辦理2022年度綜所稅申報，而兒子則於同年5月7日申報時將父親列為扶養親屬。國稅局認為，父親既已自行申報，代表其選擇以納稅義務人身分辦理報稅，兒子再列報扶養並不符合規定。

財政部也說，國稅局先前核准列報扶養，主要是因兩案分屬不同批次核定作業，當時尚未掌握父親已自行申報的資訊。後續查核發現後，仍可在法定核課期間內依法補徵稅款，並不違反信賴保護原則。

財政部提醒，每年報稅季經常出現父母自行申報、子女又重複列報扶養的情況。民眾若打算列報父母為扶養親屬，應事先確認父母是否已自行辦理綜所稅申報，並取得當事人同意，以免事後遭剔除免稅額及扣除額，影響退稅或增加補稅負擔。