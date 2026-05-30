長輩過世留逾4000萬遺產…這家人「少做一件事」慘吞77萬元罰鍰、訴願也沒用

許多人以為，家人過世後只要等國稅局寄發通知書，再辦理遺產稅申報即可，不過遺產稅採主動申報制，即使沒有收到申報通知，也不能作為免除申報義務或免罰的理由。就有一名民眾因祖父過世後，未在法定期限內申報遺產稅，雖主張國稅局未通知所有繼承人、又碰上疫情影響，但最終仍遭裁罰77.5萬元，訴願遭駁回。

被繼承人於2021年1月30日死亡，留下土地及房屋等遺產，6名繼承人未在死亡日起6個月內完成遺產稅申報，直到同年9月才辦理申報，已超過法定期限2個月。

國稅局查核後核定，該案遺產總額約4,341萬元，扣除免稅額及相關扣除額後，遺產淨額約2,424萬元，應納遺產稅約242萬元。由於繼承人未依限申報，因此依《遺產及贈與稅法》規定裁處罰鍰。

繼承人不服處分，認為當時正值疫情期間，家族成員分散各地，難以聚集討論遺產事宜；此外，國稅局僅通知其中一名繼承人，其他人並未收到通知，因此不知道遺產稅申報期限為6個月，也不知道可以申請延期申報，希望能免除處罰。

不過，財政部解釋，我國遺產稅制度採主動申報制，只要被繼承人死亡且遺有財產，繼承人即負有依法申報遺產稅的義務。依規定，納稅義務人應於被繼承人死亡日起6個月內辦理申報，如有正當理由無法如期完成，也應在期限屆滿前提出延期申請。

財政部進一步說明，雖然稽徵機關依法會寄發申報通知書及催報通知書，但這屬於便民服務措施，並非申報義務成立的前提，法令也明定，納稅人不得以未收到申報通知書為由，主張免除申報責任。

該案中，國稅局於被繼承人死亡後，已依戶政通報資料寄發申報通知書，後續也寄送催報通知書提醒辦理申報。即使未對所有繼承人個別通知，仍不影響全體繼承人的法定申報義務。

此外，財政部認為，疫情期間雖有諸多不便，但當時仍可透過網路查詢財產資料、辦理申報，或依法申請延期。訴願人也坦承曾與其他繼承人討論遺產事宜，並知悉遺產稅申報期限，因此難認完全不知相關規定。

最終，原本國稅局裁罰金額約96.9萬元，後續考量疫情期間因素、繼承人已繳清本稅，且接獲通知後積極配合辦理，已將罰鍰由原先的0.4倍降為0.32倍，最終罰鍰金額降至77.5萬元。

財政部提醒，遺產稅申報期限為被繼承人死亡日起6個月內，若有特殊情況無法如期申報，應於期限屆滿前主動申請延期，以免因逾期申報遭補稅甚至處罰，尤其許多家庭在長輩過世後忙於處理後事，容易忽略稅務程序，但依法申報仍是繼承人的法定義務，不能因未收到通知或不熟悉規定而免除責任。