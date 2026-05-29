報稅6月1日截止！財政部：已有613萬件完成申報

2025年度所得稅結算申報將於6月1日截止，財政部表示，截至28日止，綜合所得稅已完成申報613.6萬件，占去年總申報件數698.3萬件的87.9%；營利事業所得稅已完成申報104.9萬件，占去年總申報件數112.5萬件的93.2%，呼籲尚未申報的民眾及企業把握最後期限完成申報。

財政部指出，截至5月28日止，2025年度綜合所得稅已完成申報613.6萬件，其中網路申報550.3萬件、稅額試算61.2萬件，兩者合計611.5萬件，占已完成申報件數99.7%，顯示網路申報已成為民眾報稅主要方式。

在營利事業所得稅方面，截至目前已完成申報104.9萬件，占去年總申報件數93.2%；2024年度未分配盈餘申報件數則達63.1萬件。

財政部提醒，2025年度所得稅結算申報期限至2026年6月1日止，尚未完成申報的民眾及企業，可多加利用網路申報及線上繳稅管道，避免最後一天因人潮或系統使用量增加影響申報進度，以免逾期受罰。