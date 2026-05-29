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大學生打工領4萬卻被申報30萬！公司虛報薪資下場出爐

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
不少學生會趁著暑假打工賺錢，領取薪資時應特別留意薪資表上的給薪單位名稱、工作期間及金額是否正確。示意圖。聯合報系資料照
不少學生會趁著暑假打工賺錢，領取薪資時應特別留意薪資表上的給薪單位名稱、工作期間及金額是否正確。示意圖。聯合報系資料照

民眾報稅時若發現名下出現不明薪資所得，千萬別輕忽。財政部台北國稅局提醒，若在查調所得資料或收到稅額試算通知書時，發現有非任職公司申報的薪資所得，可能是遭公司虛報薪資費用，可向戶籍所在地國稅局檢舉，經查證屬實後，不僅可註銷不實所得，虛報公司還會面臨補稅及罰鍰。

國稅局表示，暑假將至，不少學生會利用假期打工賺取生活費或學費，領取薪資時應特別留意薪資表上的給薪單位名稱、工作期間及金額是否正確，切勿在內容未填寫完整的薪資表上簽名或蓋章，以免遭雇主冒用資料虛報薪資。

若發現名下被申報不實薪資，民眾可先向開立扣繳憑單的公司查證。若只是身分證字號誤植，可請公司向國稅局辦理更正；若確認遭虛報薪資，則可向國稅局提出檢舉，並提供相關證明文件，例如在職證明、勞健保投保資料、實際領薪紀錄、服役或出國證明等。經國稅局查核確認後，該筆不實薪資所得將予以註銷。

國稅局舉例，轄內納稅人阿華（化名）查調所得資料時，發現兒子小華被A公司申報30萬元薪資所得，但小華實際上僅在暑假期間打工，領取薪資4萬元。阿華因此向國稅局檢舉，並提供相關領薪證明。

經查證後，國稅局確認A公司實際僅支付小華4萬元薪資，卻虛報30萬元薪資費用，多列26萬元支出，除更正小華所得資料外，國稅局也剔除A公司虛列的26萬元薪資費用，並補徵20%營利事業所得稅5.2萬元。此外，A公司因虛報薪資費用，還被依《所得稅法》第110條裁處1倍罰鍰5.2萬元，合計補稅加罰鍰共10.4萬元。

國稅局提醒，民眾尤其是暑期打工族，領薪時務必核對薪資資料內容是否正確，若發現遭虛報薪資所得，可檢附相關證明文件向國稅局檢舉，以保障自身權益，避免平白增加報稅負擔。

國稅局 薪資 學費

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