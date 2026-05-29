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報稅截止倒數3天！財政部揭最容易漏掉這關鍵步驟

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
民眾若不確定是否確實完成報稅，可透過財政部查詢系統確認申報及繳稅結果。記者許正宏／攝影
民眾若不確定是否確實完成報稅，可透過財政部查詢系統確認申報及繳稅結果。記者許正宏／攝影

報稅進入最後倒數階段，財政部提醒，2025年度綜合所得稅申報期限只到6月1日止，民眾若透過手機或網路報稅，除了完成申報外，還要確認是否已完成繳稅及附件上傳，以免誤以為已報稅，卻因漏掉程序影響權益。

財政部表示，民眾使用手機或電腦報稅時，必須操作至最後一步並完成資料上傳，看到「申報成功」訊息才算完成申報。手機報稅可於最後步驟查看檔案編號及申報成功次數；電腦報稅則會顯示「上傳申報成功」視窗。完成申報後，民眾也可列印收執聯並保存7年，以備日後查核需要。

在繳稅方面，若採用活期存款帳戶轉帳、晶片金融卡、電子支付帳戶或ATM繳稅，系統會即時扣款，應確認帳戶已成功扣款。使用信用卡繳稅者，則須確認授權成功，國稅局將於6月11日統一向發卡銀行請款。若選擇委託取款轉帳，應確認填寫的帳戶資料正確，並於6月1日前預留足夠存款，預計自6月11日起陸續扣款。

至於以現金或票據繳納者，須於6月1日前持繳款書至金融機構或四大超商辦理繳納。若因美國對等關稅政策影響，或因其他客觀因素導致財務困難，也可依法向國稅局申請延期或分期繳納稅款。

此外，部分納稅人仍需補送相關證明文件。財政部指出，若申報後系統顯示有應檢附文件，可直接透過網路附件上傳功能完成補件，免再寄送紙本。若未能於申報當下完成上傳，最晚可於6月11日前透過附件上傳系統補件，或將紙本文件寄送至戶籍所在地國稅局辦理。

財政部提醒，民眾可透過財政部查詢系統確認申報及繳稅結果，若畫面顯示「您已完成114年度綜合所得稅結算申報」，即代表申報程序已完成；如有附件上傳需求，系統也會同步顯示是否已成功上傳，建議在申報期限截止前再次確認，以免因漏件影響申報效力。

國稅局 財政部 報稅

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