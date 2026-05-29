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老屋主暴增百萬戶！專家： 未來比「誰接得到房」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
2025年房屋稅開徵戶數統計。（表／住商機構提供）
2025年房屋稅開徵戶數統計。（表／住商機構提供）

社會結構改變，全台房市正迎來新危機。住商機構根據財政部資料，2025年房屋稅開徵戶數中，50歲以上者共達850萬戶，占比約達71.8%，相較2019年數據，中高年齡層屋主增加逾百萬戶，其中增加主要集中在70歲以上屋主，已達296萬戶。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，數據顯示，隨著屋主年齡逐漸增長與凋零，「大繼承潮」勢必衝擊房市與社會結構。

根據內政部統計，2019年全台房屋稅開徵戶數約達1,050.7萬戶，其中50歲以上年齡層持有戶數約達731.3萬戶，占比約69.6%。

今年2025年房屋稅開徵戶數已達約1,184萬戶，50歲以上持有人更增加至850萬戶，占比提高至71.8%，6年之間，年齡逾50歲屋主增加約118.7萬戶，占比提升約2.2個百分點。

賴志昶指出，屋主高齡化現象主要原因有二，一是全台人口逐漸高齡化，致使屋主年齡層逐漸高升。

此外，房價節節高升，令年輕人難以跨入購屋門檻，反之中高齡族群手握較多資源，因而較容易累積資產，種種因素影響下，全台不僅人口持續老化，屋主高齡化趨勢恐也難以逆轉。

另據統計，2019年全台房屋稅開徵戶數中，男性持有戶數約585萬戶、占比約55.7%，女性持有戶數約465萬戶、占比約44.3%，2025年男性持有戶數已增至649萬戶、占比54.8%，女性則達535萬戶、占比45.2%。

比較兩者數據，男性持有戶數增加約64萬戶，但占比反而下降約0.9個百分點；女性持有戶數則增加約70萬戶，占比同步提升約0.9個百分點。

賴志昶分析，近年隨女性經濟能力提升、女性繼承比例增加及家庭結構改變，加上購屋後為了「安太座」而掛上女性名字已屬常態，令女性屋主比例日漸增高。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，過去各界談論高齡化，多聚焦在人口問題，如今更值得注意關注的是，連屋主結構也逐漸老化，這些高齡族群持有房產，時間普遍較長，換屋與出售意願相對保守，對房價認知也相對堅持，未來市場焦點恐怕不再是誰買得起房，而是「誰接得到房」。

房市供給來源也將從新購屋，慢慢轉為世代移轉與繼承釋出，不過，隨著買賣雙方結構改變，是否衝擊市場交易狀況，仍有待時間進一步觀察。

房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

房屋稅 財政部 內政部

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