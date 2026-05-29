聽新聞
0:00 / 0:00

承租商辦裝修 不適用優稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

企業以未分配盈餘從事實質投資，有機會可適用《產業創新條例》租稅優惠。財政部台北國稅局表示，必須符合一定條件，若營利事業承租商辦並裝修，屬「租賃改良物」支出，非屬實質投資，不能列為未分配盈餘減項。

台北國稅局指出，產業創新條例第23條之3規定，公司或有限合夥事業若以2018年度以後的未分配盈餘，在盈餘發生年度次年起三年內，投入自行生產或營業使用的建築物、軟硬體設備或技術，且投資金額達100萬元以上，可列為當年度未分配盈餘減除項目，降低5%未分配盈餘稅負。

國稅局解釋，法令所稱的建築物投資範圍，包含營運辦公處所、工廠、倉庫、工作場等，前提是企業「自行興建或購置」的建築物。

舉例來說，甲公司申報2023年未分配盈餘時，列報800萬元承租辦公室裝潢工程支出，卻列報為實質投資，遭國稅局剔除並補稅40萬元。

國稅局 商辦 財政部

延伸閱讀

2026報稅／海外出售藝術品 要申報

2026報稅／仲介收佣金 別忘了報稅

經濟日報社論／租金補貼導致房租上漲 不利受薪族

網拍賣家用配偶、小孩名義拆帳避稅 國稅局抓包要罰上百萬

相關新聞

繳不出遺產稅 四招解套

遺產稅若面臨繳納困難，仍有方法可減輕資金壓力。財政部高雄國稅局整理遺產稅四大繳稅解套方式，包括延期繳納、分期繳納、實物抵繳及存款繳納，只要在期限內申請就能適用。

就保投保薪資上限擬調升

配合少子化18項策略，行政院會昨（28）日拍板《性別平等工作法》、《就業保險法》修正草案。就保法方面，勞動部長洪申翰表示，將與勞保脫鉤處理，就保投保薪資上限將提高至5萬元以上，讓育兒留停津貼最高可領到4萬元以上。

2026報稅／列報扶養親戚小孩 有條件

民眾申報綜所稅，列報扶養親屬必須符合規定。財政部中區國稅局提醒，依《民法》規定，扶養義務有先後順位，未成年子女的第一順位扶養義務人是父母，納稅人若要列報扶養姪兒、姪女等親戚小孩，除須有扶養事實外，也要證明孩子父母已無法履行扶養義務。

承租商辦裝修 不適用優稅

企業以未分配盈餘從事實質投資，有機會可適用《產業創新條例》租稅優惠。財政部台北國稅局表示，必須符合一定條件，若營利事業承租商辦並裝修，屬「租賃改良物」支出，非屬實質投資，不能列為未分配盈餘減項。

地上停車位這樣用最省稅！符合兩大條件可享最低稅率

社區大樓、商辦大樓及工廠常設有各式停車空間，但不同停車位的使用方式，房屋稅課徵標準也可能差很大。基隆稅務局提醒，民眾若想適用較低的住家用稅率，關鍵就在於停車空間是否「收費」及是否作為「營業使用」，只要掌握這兩大原則，就有機會適用最低房屋稅率。

長期養姪子女也不能報扶養？國稅局曝審查重點

不少民眾在報稅時，會將自己長期照顧、提供生活費的姪子女或外甥列報扶養親屬免稅額，但中區國稅局提醒，即使實際上有幫忙扶養，也不代表一定可以申報。若孩子的父母仍有工作、收入與扶養能力，原則上仍應由父母優先扶養，叔伯、舅姨等親屬不得直接列報免稅額。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。