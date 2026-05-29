承租商辦裝修 不適用優稅

企業以未分配盈餘從事實質投資，有機會可適用《產業創新條例》租稅優惠。財政部台北國稅局表示，必須符合一定條件，若營利事業承租商辦並裝修，屬「租賃改良物」支出，非屬實質投資，不能列為未分配盈餘減項。

台北國稅局指出，產業創新條例第23條之3規定，公司或有限合夥事業若以2018年度以後的未分配盈餘，在盈餘發生年度次年起三年內，投入自行生產或營業使用的建築物、軟硬體設備或技術，且投資金額達100萬元以上，可列為當年度未分配盈餘減除項目，降低5%未分配盈餘稅負。

國稅局解釋，法令所稱的建築物投資範圍，包含營運辦公處所、工廠、倉庫、工作場等，前提是企業「自行興建或購置」的建築物。

舉例來說，甲公司申報2023年未分配盈餘時，列報800萬元承租辦公室裝潢工程支出，卻列報為實質投資，遭國稅局剔除並補稅40萬元。