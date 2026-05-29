2026報稅／列報扶養親戚小孩 有條件

民眾申報綜所稅，列報扶養親屬必須符合規定。財政部中區國稅局提醒，依《民法》規定，扶養義務有先後順位，未成年子女的第一順位扶養義務人是父母，納稅人若要列報扶養姪兒、姪女等親戚小孩，除須有扶養事實外，也要證明孩子父母已無法履行扶養義務。

國稅局指出，許多人誤以為只要有幫忙支付學費、生活費，或與孩子共同生活，就能列報扶養免稅額，但稅務機關審查時，不只看是否有匯款紀錄，更會綜合判斷法定扶養順位、共同生活情形，及孩子父母是否仍具有收入與財產。

舉例來說，小張（化名）申報綜所稅時，列報扶養姊姊的未成年子女，並提出匯款紀錄及親屬切結書，主張長期負擔孩子生活與教育費用。

不過，國稅局查核發現，孩子父母當年度仍有薪資、利息等收入，也有一定財產，具備扶養能力，否准小張列報扶養免稅額。