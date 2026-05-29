就保投保薪資上限擬調升

配合少子化18項策略，行政院會昨（28）日拍板《性別平等工作法》、《就業保險法》修正草案。就保法方面，勞動部長洪申翰表示，將與勞保脫鉤處理，就保投保薪資上限將提高至5萬元以上，讓育兒留停津貼最高可領到4萬元以上。

勞動部官員說明，透過修正就保法，將增訂就保投保薪資分級表，進而提高級距上限，勞動部盼呼應家長需求，藉此提升育兒留停津貼。洪申翰表示，外界對於投保薪資級距調整存在討論聲音，特別是在最低工資預計調升至3萬元後，現行投保薪資級距結構也引發檢討需求。不過因勞保制度涉及長期財務壓力，對於投保薪資上限調整，政府態度仍維持審慎。

相較之下，就保基金財務體質相對穩健，政策方向將朝「就保與勞保脫鉤處理」，並研議適度調整就保投保薪資上限，反映實際薪資結構變動。

勞動部官員指出，現行「就保法」把就保、勞保分級綁住，沒有辦法獨立去訂就保的投保薪資分級表。此次修法，希望把法源本身拆開，在就保法授權政府，可訂定就保的投保薪資分級表。具體分級要設多少、提高多少，設計未來財務相關配套與之連動，後續再授權主管機關訂定。

勞動部官員也說，擬修就保投保薪資分級這部分，也是希望未來育兒留停津貼，可因此提高上限。雙親合計最長可申請60天「以日為單位」的育兒留職停薪，將依照請假日當月薪資比例，來計算津貼。