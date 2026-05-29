聽新聞
0:00 / 0:00

繳不出遺產稅 四招解套

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部。聯合報系資料照
財政部。聯合報系資料照

遺產稅若面臨繳納困難，仍有方法可減輕資金壓力。財政部高雄國稅局整理遺產稅四大繳稅解套方式，包括延期繳納、分期繳納、實物抵繳及存款繳納，只要在期限內申請就能適用。

不少民眾繼承房產後，最頭痛的問題不是如何分產，而是遺產稅繳不出來，尤其近年房價高漲，許多家庭雖擁有不動產，手上卻未必有足夠現金可一次繳清稅款。

高雄國稅局表示，依《遺產及贈與稅法》第30條及財政部相關函令規定，若納稅義務人確實有困難無法一次繳清遺產稅，可依自身財務狀況，選擇適合的繳納方式，但必須在繳納期限內提出申請。

首先，最簡單的方式是「延期繳納」，納稅人可在繳納期限內向稽徵機關申請延期兩個月，且延期期間不必加計利息，適合短期資金周轉有壓力的民眾。

若仍無法一次繳納，則可申請「分期繳納」。國稅局指出，只要遺產稅應納稅額達30萬元以上，且確有困難，可申請最長18期分期繳納，每期間隔最長兩個月，最長可分三年，不過，分期期間須依郵政儲金1年期定存固定利率加計利息。

除了延、分期外，許多民眾也會選擇「實物抵繳」。國稅局說明，若遺產稅超過30萬元，納稅義務人可就現金不足部分，以國內課徵標的物或其他易於變價、保管的實物申請抵繳，例如土地、房屋等不動產。

不過，若抵繳財產屬於繼承人公同共有遺產，且原本為被繼承人單獨所有或持分共有，須取得繼承人過半數及應繼分合計過半數同意，或應繼分合計超過三分之二同意後，才能提出申請。

此外，財政部也開放以被繼承人留存於金融機構的存款繳納遺產稅。國稅局表示，繼承人可比照實物抵繳規定，取得一定比例繼承人同意後，申請以存款直接繳納稅款，減輕短期籌資壓力。

國稅局提醒，民眾若有延期、分期、實物抵繳或存款繳納需求，都必須在法定繳納期限內提出申請，其中實物抵繳及存款繳納還須檢附相關同意文件，以免錯過期限影響權益。

遺產稅 國稅局 財政部

延伸閱讀

法律對於夫妻間贈與財產有何規範？ 律師：金額無上限、完全免稅

富二代更多了！遺產稅創新高、隱形富豪集散地擠下台南名列第六

繼承1500萬竟要繳5000萬稅！6歲小妹妹背巨額稅單…蘇家宏律師解「擬製遺產」大坑

繼承房產分割 要課印花稅

相關新聞

繳不出遺產稅 四招解套

遺產稅若面臨繳納困難，仍有方法可減輕資金壓力。財政部高雄國稅局整理遺產稅四大繳稅解套方式，包括延期繳納、分期繳納、實物抵繳及存款繳納，只要在期限內申請就能適用。

就保投保薪資上限擬調升

配合少子化18項策略，行政院會昨（28）日拍板《性別平等工作法》、《就業保險法》修正草案。就保法方面，勞動部長洪申翰表示，將與勞保脫鉤處理，就保投保薪資上限將提高至5萬元以上，讓育兒留停津貼最高可領到4萬元以上。

2026報稅／列報扶養親戚小孩 有條件

民眾申報綜所稅，列報扶養親屬必須符合規定。財政部中區國稅局提醒，依《民法》規定，扶養義務有先後順位，未成年子女的第一順位扶養義務人是父母，納稅人若要列報扶養姪兒、姪女等親戚小孩，除須有扶養事實外，也要證明孩子父母已無法履行扶養義務。

承租商辦裝修 不適用優稅

企業以未分配盈餘從事實質投資，有機會可適用《產業創新條例》租稅優惠。財政部台北國稅局表示，必須符合一定條件，若營利事業承租商辦並裝修，屬「租賃改良物」支出，非屬實質投資，不能列為未分配盈餘減項。

地上停車位這樣用最省稅！符合兩大條件可享最低稅率

社區大樓、商辦大樓及工廠常設有各式停車空間，但不同停車位的使用方式，房屋稅課徵標準也可能差很大。基隆稅務局提醒，民眾若想適用較低的住家用稅率，關鍵就在於停車空間是否「收費」及是否作為「營業使用」，只要掌握這兩大原則，就有機會適用最低房屋稅率。

長期養姪子女也不能報扶養？國稅局曝審查重點

不少民眾在報稅時，會將自己長期照顧、提供生活費的姪子女或外甥列報扶養親屬免稅額，但中區國稅局提醒，即使實際上有幫忙扶養，也不代表一定可以申報。若孩子的父母仍有工作、收入與扶養能力，原則上仍應由父母優先扶養，叔伯、舅姨等親屬不得直接列報免稅額。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。