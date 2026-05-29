繳不出遺產稅 四招解套

遺產稅若面臨繳納困難，仍有方法可減輕資金壓力。財政部高雄國稅局整理遺產稅四大繳稅解套方式，包括延期繳納、分期繳納、實物抵繳及存款繳納，只要在期限內申請就能適用。

不少民眾繼承房產後，最頭痛的問題不是如何分產，而是遺產稅繳不出來，尤其近年房價高漲，許多家庭雖擁有不動產，手上卻未必有足夠現金可一次繳清稅款。

高雄國稅局表示，依《遺產及贈與稅法》第30條及財政部相關函令規定，若納稅義務人確實有困難無法一次繳清遺產稅，可依自身財務狀況，選擇適合的繳納方式，但必須在繳納期限內提出申請。

首先，最簡單的方式是「延期繳納」，納稅人可在繳納期限內向稽徵機關申請延期兩個月，且延期期間不必加計利息，適合短期資金周轉有壓力的民眾。

若仍無法一次繳納，則可申請「分期繳納」。國稅局指出，只要遺產稅應納稅額達30萬元以上，且確有困難，可申請最長18期分期繳納，每期間隔最長兩個月，最長可分三年，不過，分期期間須依郵政儲金1年期定存固定利率加計利息。

除了延、分期外，許多民眾也會選擇「實物抵繳」。國稅局說明，若遺產稅超過30萬元，納稅義務人可就現金不足部分，以國內課徵標的物或其他易於變價、保管的實物申請抵繳，例如土地、房屋等不動產。

不過，若抵繳財產屬於繼承人公同共有遺產，且原本為被繼承人單獨所有或持分共有，須取得繼承人過半數及應繼分合計過半數同意，或應繼分合計超過三分之二同意後，才能提出申請。

此外，財政部也開放以被繼承人留存於金融機構的存款繳納遺產稅。國稅局表示，繼承人可比照實物抵繳規定，取得一定比例繼承人同意後，申請以存款直接繳納稅款，減輕短期籌資壓力。

國稅局提醒，民眾若有延期、分期、實物抵繳或存款繳納需求，都必須在法定繳納期限內提出申請，其中實物抵繳及存款繳納還須檢附相關同意文件，以免錯過期限影響權益。