地上停車位這樣用最省稅！符合兩大條件可享最低稅率

社區大樓、商辦大樓及工廠常設有各式停車空間，但不同停車位的使用方式，房屋稅課徵標準也可能差很大。基隆稅務局提醒，民眾若想適用較低的住家用稅率，關鍵就在於停車空間是否「收費」及是否作為「營業使用」，只要掌握這兩大原則，就有機會適用最低房屋稅率。

稅務局解釋，地上停車空間若僅供住戶或所有權人自用停車，且沒有對外收費、也非營業使用，原則上可按住家用稅率課徵房屋稅，包括自住房屋及非自住房屋，都可依規定適用住家用稅率。

不過，若停車空間有收費行為，或與營業活動具不可分性，就可能改按較高的「非住家非營業用」稅率課徵。

舉例來說，社區內供住戶停車使用的法定停車空間，若未額外收費，通常會隨主建物用途，按住家用稅率課徵；為維持停車秩序而設置、未對外收費的立體停車場，也同樣適用住家用稅率。

但若是對外營運的收費停車場，不論是否合法設立，或停車場內的管理室、員工休息室等空間，由於與停車場經營行為密不可分，均會按非住營用稅率課徵。此外，像汽車旅館一樓專供旅客停車使用的車庫，也因與旅館營業行為相關，同樣適用較高稅率。

稅務局提醒，停車空間的設置原因及使用目的各不相同，課稅方式也會因此有所差異，民眾應特別留意停車位是否涉及收費或營業使用，以免因使用方式改變，導致房屋稅增加，影響自身權益。