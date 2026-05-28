長期養姪子女也不能報扶養？國稅局曝審查重點

不少民眾在報稅時，會將自己長期照顧、提供生活費的姪子女或外甥列報扶養親屬免稅額，但中區國稅局提醒，即使實際上有幫忙扶養，也不代表一定可以申報。若孩子的父母仍有工作、收入與扶養能力，原則上仍應由父母優先扶養，叔伯、舅姨等親屬不得直接列報免稅額。

國稅局指出，依《民法》規定，扶養義務有先後順位，未成年子女的第一順位扶養義務人是父母，因此納稅人若要列報扶養姪兒、姪女等其他親屬，除了必須有實際扶養事實外，也要證明孩子父母已無法履行扶養義務。

國稅局指出，許多人誤以為只要有幫忙支付學費、生活費，或與孩子共同生活，就能列報扶養免稅額，但稅務機關審查時，不只看是否有匯款紀錄，更會綜合判斷法定扶養順位、共同生活情形，以及孩子父母是否仍具有收入與財產。

舉例來說，小張（化名）申報綜所稅時，列報扶養姊姊的未成年子女，並提出匯款紀錄及親屬切結書，主張長期負擔孩子生活與教育費用。不過，稅務機關查核發現，孩子父母當年度仍有薪資、利息等收入，也有一定財產，具備扶養能力，因此否准小張列報扶養免稅額。

國稅局表示，扶養親屬免稅額制度，主要是為了減輕依法負有扶養義務者的稅負，並非讓親屬間自由調整扶養名額作為節稅工具。民眾若要列報姪子女、外甥等其他親屬扶養免稅額，應先確認前順位扶養義務人是否確實無扶養能力，以免遭剔除補稅。