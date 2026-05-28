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低價屋免稅 設限三戶
囤房稅2.0上路後，過去不少「免稅小套房」如今不再無條件免稅。稅務局提醒，自然人持有現值10萬元以下的住家用房屋，全國限三戶免稅，超過戶數將無法免稅，甚至可能視為非自住住家房屋，課徵最高4.8％的囤房稅。
房屋稅差別稅率2.0（俗稱囤房稅2.0）自2024年7月1日上路，新制提高多屋族持有成本，其中過去常見的低總價小套房、老公寓或低現值住宅，也必須適用新規。
稅務局表示，過去房屋現值低於10萬元以下的住家用房屋，不限戶數可免徵房屋稅，但新制規定，自然人全國僅限三戶可適用免稅。若超過三戶，超出的房屋將改按非自住住家用房屋稅率課徵，稅率依持有戶數累進，最高可達4.8%。
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