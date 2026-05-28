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2026報稅／醫療輔具租賃費 可列扣

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部昨（27）日發布解釋令，民眾租借醫療輔具的租賃費用，可在申報綜所稅時，依規定列報醫藥及生育費扣除額，尚未核課確定案件皆可適用，也就是今年報稅時，若有相關單據，立即可以適用。

財政部表示，民眾申報綜所稅，可列舉扣除醫藥及生育費，過去財政部已解釋，「購買」醫療輔具可適用醫藥費列舉扣除，財政部昨日再擴大解釋，如果不是購買，而是租賃費用，也同樣可以列報。

財政部表示，如因身心障礙而負擔具醫療性質輔具相關支出，無論以購買或租賃方式，均可檢附相關文件，就實際負擔支出核實列報醫藥費列舉扣除。至於「具醫療性質輔具」則有範圍限制，包括「身心障礙者醫療復健費用及醫療輔具補助辦法」所正面表列的醫療輔具，及「身心障礙者輔具費用補助辦法」所列輔具。

納稅人、配偶及受扶養親屬購買或租賃醫療輔具，若已依規定向地方主管機關申請補助核准，檢附主管機關審核結果及發票或收據影本，針對超過補助部分的輔具支出列舉扣除。

綜所稅 財政部

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