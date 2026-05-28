網拍「化整為零」避稅 行不通

財政部北區國稅局表示，近年電子商務盛行，部分賣家利用配偶、子女或親友名義，在不同平台設立多個賣場帳號，企圖「化整為零」，分散營業額、規避營業稅，不過國稅局會透過金流、物流及資訊流等資料交叉比對，相關逃漏稅行為仍可能被查獲。

北區國稅局指出，只要以營利為目的，透過網路持續性銷售貨物或勞務，且銷售額達到起徵標準，就應依法辦理稅籍登記並報繳營業稅。

自2025年1月1日起，若屬販售商品等「銷售貨物」業別，每月銷售額達10萬元以上即達營業稅起徵點。

若營業人同時透過多個平台帳號、不同賣場或社群媒體銷售商品，所有帳號銷售額都必須合併計算。若每月銷售額合計達20萬元以上，國稅局將依法核定使用統一發票，並按5%稅率課徵營業稅。

國稅局日前查到一名賣家小銘（化名）自2024年起，在知名電商平台經營多個賣場販售電子產品，並利用配偶及子女名義申請不同帳號，藉此分散營業收入。國稅局蒐集相關資料交叉分析後，發現這些帳號的交易紀錄、收款金流及實際經營情況均與小銘有關，認定小銘才是實際經營者。

國稅局查核後，發現短漏報銷售額超過3,000萬元，除補徵營業稅150萬餘元，並依營業稅法及稅捐稽徵法規定裁處罰鍰。