醫療輔具租賃費用 符合條件同樣可列醫療費用扣除額

財政部27日發布解釋令，針對納稅義務人、配偶或受扶養親屬因身心障礙而購買或租賃相關辦法所指定具醫療性質的輔具支出，得於申報綜合所得稅時，都可以將購買或租賃的支出費用依規定列報醫藥及生育費列舉扣除，只要尚未核課確定的所得稅申報案件都可以適用。

財政部解釋，所得稅法的醫藥及生育費，是針對納稅義務人、配偶及受扶養親屬因病就醫所發生之醫藥費（醫療）支出得申報扣除。賦稅署官員解釋，過去函示核釋因身心障礙「購買」符合上開規定的輔具，得檢附相關文件，核實列報醫藥費列舉減除，但現在有輔具租賃服務，外界對於租賃輔具的費用是否可以列報有疑問，因此特別在核釋，如因身心障礙而負擔具醫療性質輔具之相關支出，不論以購買或租賃方式，均可檢附相關文件，就其實際負擔支出核實列報醫藥費列舉扣除。

至於「具醫療性質輔具」則有範圍限制，包括「身心障礙者醫療復健費用及醫療輔具補助辦法」所正面表列的醫療輔具，以及「身心障礙者輔具費用補助辦法」所列「身體、生理與生化試驗設備及材料」、「身體、肌力及平衡訓練輔具」及「預防壓瘡輔具」3類輔具。

為了簡化附件程序，財政部解釋，納稅義務人、配偶及受扶養親屬購買或租賃上開醫療性質的輔具，若已依規定向直轄市、縣（市）主管機關申請補助核准者，納稅義務人可檢附主管機關的審核結果及統一發票或收據影本，針對超過補助部分的輔具支出列舉扣除；未申請補助或主管機關未予補助者，應檢附醫師出具的診斷證明及統一發票或收據正本，核實列舉扣除。