想讓地價稅直接打2折？ 全家遷戶籍前先做這件事

戶籍一搬走，地價稅恐暴增4倍。台南稅務局提醒，許多民眾明明房屋仍作為自住使用，卻因全家戶籍遷出，導致不符合地價稅自用住宅用地的設籍條件，稅率因此從優惠稅率千分之2，恢復為一般用地稅率千分之10至55累進課徵，稅負差距最高可達4倍以上。

財稅局指出，不少家長為了孩子學區、就學需求或其他原因遷移戶籍，往往忽略地價稅優惠資格與戶籍綁定，即使實際仍居住原址，只要戶籍全部遷出，就可能失去自住優惠稅率資格。

為減少民眾奔波，現在透過跨機關便民通報機制，民眾在戶政事務所辦理戶籍遷入時，只要主動告知戶政承辦人員，即可同步申請地價稅自用住宅用地優惠稅率，不必再另外跑稅務機關。

財稅局說明，想適用地價稅自用住宅用地優惠稅率，必須符合「3要件、2限制」。三大要件包括：土地所有權人、配偶或直系親屬必須在該址辦完戶籍登記；土地不得出租或作營業使用；土地上的房屋必須為土地所有權人、配偶或直系親屬所有。

至於兩項限制則包括，都市土地面積不得超過300平方公尺、約90.75坪；非都市土地不得超過700平方公尺、約211.75坪。另外，土地所有權人與其配偶、未成年受扶養親屬，以適用1處為限，但若供年滿18歲直系親屬設籍居住，則不受此限制。

稅務局也提醒，若因故需要遷出戶籍，至少應保留土地所有權人本人、配偶或直系親屬其中1人的戶籍在原址，才能繼續適用優惠稅率。若戶籍全部遷出，土地將改按一般用地稅率課徵。

另外，即使後續再將戶籍遷回，仍須在當年度地價稅開徵40日前，也就是9月22日前，重新提出申請，才能恢復適用優惠稅率；若逾期申請，則須等到次年度才能適用。