莊翠雲：育兒減稅利益80億元 婚育居住減稅利益50億至75億元

賴清德總統27日說明「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」。減稅方面，他說，此次加碼提供企托支出200%租稅減免。財政部長莊翠雲補充，育兒減稅拚2027年上路，估受益270萬人，減稅利益80億元；婚育居住減稅將修「房屋稅」跟「土地稅法」，估受益逾100萬戶，減稅利益50億至75億元。

賴總統致詞表示，為了鼓勵企業提供托育服務，今年已經推動各項「強化企業托育方案」，像是提供企業新建托兒設施最高補助500萬元，並將友善家庭照顧職場環境措施，納入上市櫃公司ESG評鑑指標。此次要再加碼提供企業，托育支出200%租稅減免。

減稅方面，賴總統提到，政府將全面推動婚育居住減稅優惠，也要對育兒家庭擴大減稅。

他說明，現行「幼兒學前特別扣除額」，第一個孩子扣除15萬元，第二個孩子以上每人扣除22.5萬元，會繼續實施，不會改變。進一步加碼「未成年子女免稅額」，只要有扶養一名未成年子女，每一名的免稅額增加到15.15萬元。

賴總統說，如果家中同時有扶養70歲以上的父母，還有15.15萬元的免稅額，「幼兒學前特別扣除額」、「未成年子女免稅額」和「扶養70歲以上長者免稅額」這三項免稅額可以「疊加」。

有關租稅優惠方面，減稅利益估計是多少，莊翠雲表示，這部分會修「所得稅法」，力拚明年就適用。預估受益人數約270萬人，減稅利益可以有80億元。

至於對婚育住宅的單一自住的房屋稅1%跟地價稅2‰，最低可以降到免稅的部分，莊翠雲說，將修「房屋稅」跟「土地稅法」，這部分預估受益人數逾100萬戶，減稅利益達到50億至75億元。