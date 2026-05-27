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馬英九親屬聲請「 輔助宣告 」引關注！律師點破2大宣告差異：晚年別任人擺佈

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
前總統馬英九的健康問題被公開，更演變成藍營內部互撕局面。圖／聯合報系資料照
前總統馬英九的健康問題被公開，更演變成藍營內部互撕局面。圖／聯合報系資料照

近日前總統馬英九的親屬向法院聲請「輔助宣告」，引起社會高度關注。究竟什麼是輔助宣告？我們應該如何提前做好準備，以免晚年失智時，只能任由他人決定自己的人生。

監護宣告：完全失去表達及判斷能力者

當一個人因精神障礙或其他心智缺陷，致「不能」為意思表示或受意思表示，或「不能」辨識其意思表示之效果（例如植物人），法院可依聲請，對其為監護宣告。監護人將全權代理當事人處理財產及生活事務，當事人的法律行為能力會受到全面限制。

輔助宣告：表達及判斷能力顯有不足者

當一個人的判斷能力雖未完全喪失，但已「顯有不足」（例如失智症初期），法院可依聲請為輔助宣告。此時，當事人仍保有大部分的生活自主權，但針對重大財產行為（如處分不動產、借貸、保證等），必須經過「輔助人」的同意才能生效，旨在保護其財產不因認知能力受限而遭受損害。

兩岸律師楊軒廷呼籲：提早規劃「意定監護」，自主選擇守護者

許多人誤以為法律宣告一定要等到「出事了」才由家屬介入，但屆時往往已發生家庭糾紛，或是當事人並不信任被指定的親屬。建議可以在精神狀態健全時，簽訂意定監護契約，約定未來若失智時，由該指定人擔任監護人，以守護最真實的個人意志。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此

兩岸律師楊軒廷

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