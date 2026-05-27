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繼承1500萬竟要繳5000萬稅！6歲小妹妹背巨額稅單…蘇家宏律師解「擬製遺產」大坑

聯合新聞網／ 張家麒
一名男子過世前將3億資產贈與妻子，拋棄繼承後導致僅繼承1567萬遺產的6歲非婚生女兒，遭國稅局依法追補5000多萬元的「擬製遺產」重稅。示意圖／本報系資料照片
一名男子過世前將3億資產贈與妻子，拋棄繼承後導致僅繼承1567萬遺產的6歲非婚生女兒，遭國稅局依法追補5000多萬元的「擬製遺產」重稅。示意圖／本報系資料照片

蘇家宏律師談到過去曾引起社會極大迴響的經典案例。

該案為一名人夫在過世前，將名下3億元的資產合法贈與給妻子，隨後該名男子過世，名下僅留下1567萬元的遺產，並由其僅有6歲的非婚生子女（女兒）繼承。

不料，由於配偶選擇拋棄繼承，並非遺產稅的納稅義務人，國稅局便依法向該名6歲女童開出一張高達5000多萬元的遺產稅單，引發「繼承1000多萬卻要繳5000萬稅」的極大爭議。

蘇律師解釋，這項爭議的核心原因在於稅法中的「擬製遺產」規定。

依照現行法律，被繼承人過世前兩年內贈與給配偶等特定親屬的財產，在法律上皆會被拉回並視為遺產的一部分來計算遺產稅。

因此，雖然小女孩名義上只繼承1500多萬元，但加上生前贈與妻子的3億元，整體遺產稅的課稅基礎大幅膨脹，才會課徵高達5000多萬元的巨額遺產稅。

此項判決後續在憲法法庭被宣判違憲...大法官認定，拿到3億元資產的配偶不用負責，卻讓年僅6歲的女兒承擔巨額稅務，在法理上顯失公平。

對此，財政部已擬定全新修正草案並送交立法院，明定人過世前兩年內贈與配偶的財產，所產生的稅金應讓獲贈者與遺產繼承人各自依「拿到多少、繳多少稅」的比例分擔。

重新計算後，小女孩所需負擔的稅金將大幅降至285萬元，整體稅制也朝向更彈性、合理的規劃發展。

◎感謝 蘇家宏律師 授權引用（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

遺產 遺產稅 國稅局

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