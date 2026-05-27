躺贏當富二代！去年遺產稅收逾440億新高 前四月再改寫同期紀錄

遺產稅創新高！台灣房屋根據財政部資料，統計近五年遺產稅稅收，結果發現2023年起稅收一路攀升，2025年全年稅收達443.3億元，創下史上單年新高，且高檔延續至今年，今年前四個月的遺產稅達174.2億元，寫下創下史上同期新高，年增幅達53.1%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，隨著台灣邁入高齡社會，加上長年來的通膨積累，推升資產價值，因此觀察遺產稅的長期發展，基本上保持上升趨勢。但經濟發展、稅收級距調整及免稅額提高等因素，仍會對短期的遺贈稅收造成影響。

張旭嵐分析，遺產稅課稅以被繼承人離世當年，以及前兩年所贈與財產為課徵標的，目前免稅額為1,333萬元，去年遺產稅反映物價指數漲幅，睽違七年調高課稅級距，幅度達12.42%。

以最低稅率10%為例，適用門檻上限從5,000億元，調高為5,621萬元以下，也就是說增加621萬元的額度適用10%稅率，讓這個級距的適用民眾最多可節省約31.5萬元的稅金，也使得2025年前四個月的遺產稅收較前一年度縮減。

不過張旭嵐指出，去年關稅戰平息後，台灣經濟成長率走強，股市一路狂飆，國人資產價值明顯提升，也讓去年的遺產稅收，從年初到年尾開低走高，年增率也由負轉正，使遺產稅收於去年寫下單年最高紀錄，並於今年初延續高檔表現。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，由於物價的上漲幅度可能達到調整標準，財政部預估，2027年的遺產稅免稅額，可望跟進提高，從1,333萬元調升為1,478萬元，多出的145萬元免稅空間，以稅率10%估算，可讓民眾省下約14.5萬元的稅金。但若免稅額提高，明年的稅收增幅，預估也將比今年收斂。