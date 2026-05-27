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網拍賣家用配偶、小孩名義拆帳避稅 國稅局抓包要罰上百萬

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
賣家在不同平台設立多個賣場帳號規避營業稅，國稅局仍可透過許多資訊交叉比對抓漏。圖／聯合報系資料照片
賣家在不同平台設立多個賣場帳號規避營業稅，國稅局仍可透過許多資訊交叉比對抓漏。圖／聯合報系資料照片

網路賣家利用多帳號分散收入，小心仍逃不過國稅局查核。北區國稅局表示，近年電子商務與社群平台交易盛行，部分賣家會利用配偶、子女或親友名義，在不同平台設立多個賣場帳號，企圖藉此分散營業額、規避營業稅，不過國稅局會透過金流、物流及資訊流等資料交叉比對，相關逃漏稅行為仍可能被查獲。

北區國稅局指出，只要以營利為目的，透過網路持續性銷售貨物或勞務，且銷售額達到起徵標準，就應依法辦理稅籍登記並報繳營業稅。自2025年1月1日起，若屬販售商品等「銷售貨物」業別，每月銷售額達10萬元以上即達營業稅起徵點；若屬裝潢、設計等「銷售勞務」業別，則為每月5萬元。

此外，若營業人同時透過多個平台帳號、不同賣場或社群媒體銷售商品，所有帳號的銷售額都必須合併計算。若每月銷售額合計達20萬元以上，國稅局將依法核定使用統一發票，並按5%稅率課徵營業稅。

國稅局日前查到一名賣家小銘（化名）自2024年起，在知名電商平台經營多個賣場販售電子產品，並利用配偶及子女名義申請不同帳號，藉此分散營業收入。國稅局蒐集相關資料交叉分析後，發現這些帳號的交易紀錄、收款金流及實際經營情況均與小銘有關，因此認定小銘才是實際經營者。

經合併計算後，小銘每月銷售額已超過營業稅起徵點及使用統一發票標準，但卻未依規定辦理稅籍登記及申報營業稅。國稅局查核後，發現其短漏報銷售額超過3,000萬元，除補徵營業稅150萬餘元外，並依營業稅法及稅捐稽徵法相關規定裁處罰鍰。

國稅局提醒，若網路賣家已達應辦理稅籍登記及報繳營業稅標準，但尚未依法申報，只要在未被檢舉、未被查核前主動補辦稅籍登記、補報及補繳稅款，依規定除加計利息外，可免予處罰。

營業稅 國稅局 社群媒體

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