繼承房產分割 要課印花稅

雲林縣稅務局表示，很多民眾辦理遺產繼承時，若繼承人間另簽遺產分割協議書，且內容包含不動產分割，並持該協議書辦理產權登記，仍須課徵印花稅，若漏貼印花稅票，最高恐被處15倍罰鍰。

稅務局表示，遺產分割協議書若涉及土地、房屋等不動產，且作為向主管機關申請物權登記依據，就屬於印花稅課徵範圍，應按協議書成立時的不動產價值計算印花稅，稅率為千分之1。

不少民眾容易誤以為，應以被繼承人死亡當時的房屋現值或土地公告現值作為計算基準，但實際上，印花稅是以「遺產分割協議書成立時」的公告現值及房屋現值計算，而非繼承事實發生時的價值。

稅務局指出，若被繼承人死亡日期與遺產分割協議書簽訂日期跨年度，因土地公告現值或房屋現值可能調整，計算出的印花稅額也可能不同，因此民眾在辦理分割繼承前，應重新確認最新的不動產現值，再據以計算應納印花稅。