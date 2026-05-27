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老房拆除 記得註銷稅籍

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

不少民眾以為，老舊房屋拆除後就不會再被課徵房屋稅，不過，稅務局提醒，若房屋拆除後未主動向稅務機關申報註銷房屋稅籍，仍可能被列入全國歸戶房屋戶數計算，不但影響適用稅率，還可能因此多繳房屋稅。

經常有民眾詢問，已拆除的房屋若未辦理註銷稅籍，是否仍會列示於財產查詢資料中。對此，稅務局指出，不論房屋是否辦理建物第一次登記，只要房屋已拆除、滅失，都應向房屋所在地稅捐機關申報註銷房屋稅籍，否則仍會被計入全國歸戶戶數，並依戶數適用相對應的房屋稅率。

稅務局說明，依《房屋稅條例》規定，房屋若因焚毀、坍塌、拆除等原因，已達不堪居住程度，納稅人可向主管稽徵機關申報，經查核屬實後，在尚未重建完成期間，可停止課徵房屋稅，因此，民眾若已拆除房屋，應儘快辦理註銷房屋稅籍，避免持續被列管課稅。

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