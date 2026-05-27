2026報稅／海外出售藝術品 要申報

不少高資產族群熱衷收藏藝術品，財政部台北國稅局提醒，民眾在海外出售收藏畫作、藝術品等，所得屬於「海外財產交易所得」，須依《所得基本稅額條例》規定計入個人基本所得額（最低稅負制）申報，若漏報除補稅外，最高還可能被處三倍以下罰鍰。

台北國稅局表示，中華民國境內居住的個人，若取得未計入綜合所得總額的海外所得，包括非中華民國來源所得及港澳來源所得，原則上都須依規定申報最低稅負。不過，若一個申報戶全年海外所得合計未達100萬元，可免計入基本所得額。

海外所得範圍相當廣泛，不只海外股利、利息或投資收益，若民眾於境外出售收藏藝術品、名畫、古董等財產，也可能屬於海外財產交易所得，應留意相關申報規定。

舉例來說，花輪（化名）為中華民國境內居住者，2023年度原申報綜合所得淨額及一般所得稅額皆為0元，但國稅局後來查到，花輪當年度於德國出售收藏名畫，出售價款折合新台幣5,000萬元，卻未依規定申報個人基本稅額。

由於花輪無法提出取得成本及必要費用證明文件，國稅局最後依財政部核定標準，按成交價格20%核認海外所得1,000萬元，並計入基本所得額補稅60餘萬元，除補徵稅額外，另依規定裁處罰鍰。

國稅局提醒，許多民眾容易誤以為，只要交易發生在海外，不需要申報所得，但只要屬於我國稅法認定的海外所得，且超過申報門檻，仍應依法申報，以免因短漏報遭補稅處罰。

國稅局建議，若民眾自行檢視後，發現過去有漏報海外所得情形，只要在未遭檢舉、未經稽徵機關調查前主動補報補繳，仍可依《稅捐稽徵法》相關規定加計利息後免予處罰。