毒駕酒駕別想僥倖！刑事訴訟法修正案三讀擴大範圍 高雄祭「 預防性羈押 」成全國首例

刑事訴訟新制上路 全國首例「預防性羈押」高雄秒羈押

立法院近期三讀通過《刑事訴訟法》修正案，擴大「預防性羈押」適用範圍，新法已於5月13日公告、15日正式生效。未來涉犯毒駕、酒駕、兒少性剝削、詐欺及組織犯罪者，只要嫌疑重大且有反覆實行之虞，檢察官即可聲請羈押，直接隔離重度危險源。

新制上路高雄開出全國首例

新制才剛上路，高雄隨即發生一起令人痛心的憾事。一名男子吸食安非他命與「喪屍煙彈」後狂飆毒駕，不幸撞死一名無辜老翁。高雄地檢署鐵腕執法，立即引據剛生效的修法新制，以有反覆實行之虞向法院聲請「預防性羈押」獲准，成為全國適用新法首例。

刑責加行政重罰 毒駕絕不只是罰錢了事

依《刑法》第185條之3，尿液或血液驗出毒品反應，或客觀上無法安全駕駛即可能構成公共危險罪；若不幸致人於死，更將面臨極重的有期徒刑、甚至無期徒刑。依《道路交通管理處罰條例》，執法機關將當場移置保管車輛，並採取吊扣駕照、扣牌等嚴厲處分。

兩岸律師楊軒廷呼籲：拒絕毒品，安全回家！

毒品不僅摧毀個人健康與家庭，毒駕更像是隨機剝奪他人生命的「移動炸彈」。新法生效後，司法已無寬容空間，切勿抱持僥倖心理。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。

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