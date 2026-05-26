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老屋增建電梯注意！房屋稅認定從「這一天」開始算

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
增設電梯涉及新增建築面積，將納入房屋現值計算。圖為北市大安區和平群賢華廈。記者林佳彣／攝影
增設電梯涉及新增建築面積，將納入房屋現值計算。圖為北市大安區和平群賢華廈。記者林佳彣／攝影

老屋增建電梯房屋稅何時開始課徵，民眾可得特別留意。台北市稅捐稽徵處解釋，若民眾在房屋外側增建電梯，因屬新增建築物，原則上仍須併入房屋現值課徵房屋稅；至於課稅起算時間，則應以實際可使用日期為準，而非單看完工日期。

稅捐處分享，阿玲（化名）在台北市內湖區擁有一棟屋齡超過30年的3層樓透天厝，因考量年邁父母上下樓不便，加上子女陸續成家，因此決定進行房屋改建，除了擴增2樓陽台空間、頂樓加蓋外，也在屋外增設電梯，方便長輩出入。

阿玲在2021年2月委託設計公司規劃並開始施工，同年7月10日完成電梯建築體設置。不過，稅捐機關後續接獲建管單位通報房屋增建情形，因此核定增建部分自2021年7月起，併入原房屋面積課徵房屋稅。

阿玲收到公文後認為不合理，主張雖然電梯於2021年7月已完工，但實際直到2022年1月才正式啟用，因此不應自2021年7月起課徵房屋稅，後續便透過稅捐處網站向納保官申請協助。

稅捐處表示，納保官受理後，請阿玲提供電梯安裝合約及完工後廠商請款發票等資料，以確認電梯實際可使用日期，並協助與稅捐機關溝通。最後，稅捐機關同意依電梯實際使用時間重新認定課稅起算點，順利化解房屋稅爭議。

稅捐處提醒，近年不少老屋因高齡化需求增設電梯，但只要涉及新增建築面積，原則上都會納入房屋現值計算。民眾若對課稅時間或稅額有疑問，可主動向稅務機關查詢，或透過納保官制度尋求協助，以保障自身權益。

房屋稅 電梯

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