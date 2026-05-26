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小宅房屋稅為何比大房子還要貴？稅務局揭計算關鍵

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
房屋稅是依房屋現值計徵，並不是單純以坪數大小決定稅額。示意圖／AI生成
房屋稅是依房屋現值計徵，並不是單純以坪數大小決定稅額。示意圖／AI生成

買大樓不一定房屋稅比較省，近來常有民眾反映，明明以前住的5層樓公寓坪數比較大，現在搬進坪數較小的大樓，房屋稅卻反而變貴，懷疑是不是稅額核錯。對此，基隆稅務局解釋，房屋稅並非只看室內面積大小，而是與建築類型、樓層高度及公共設施分攤等因素有關。

稅務局解釋，以基隆市為例，房屋現值是依據「基隆市不動產評價委員會」評定的房屋標準價格計算，不同類型建物，標準單價差異很大，一般來說，總樓層越高的大樓，房屋標準單價通常也越高，因此即使實際居住面積較小，計算出來的房屋現值仍可能高於老舊公寓。

稅務局進一步說明，傳統5層樓公寓因樓層較低，建築成本及標準單價相對較低，加上公共設施較少，因此房屋稅負通常較輕。相較之下，現代大樓除了建築成本較高外，還包含電梯、梯廳、地下停車場、健身房或公共空間等設施，住戶須依持分比例共同分攤公共設施面積，也會一併納入房屋現值計算。

換句話說，民眾看到的「室內坪數」雖然變小，但實際計入課稅的面積，還包含公設持分，再加上大樓標準單價較高，因此房屋稅自然可能高於舊公寓。

稅務局提醒，房屋稅是依房屋現值計徵，並不是單純以坪數大小決定稅額。若民眾對房屋稅額有疑問，可向地方稅務機關申請查詢房屋現值及相關計算方式，以了解實際課稅原因。

房屋稅 基隆

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