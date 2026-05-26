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中年婦女爽中威力彩頭獎6.7億 豪捐1億元做公益

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
台彩總經理謝志宏說明今年的端午加碼方案。記者賴昭穎／攝影
台彩總經理謝志宏說明今年的端午加碼方案。記者賴昭穎／攝影

威力彩6.7億元頭獎得主日前現身領獎，幸運兒是名中年婦女，一直到本月才現身領獎，台彩總經理謝志宏說，中獎人相當大方，除了包給彩券行50萬元大紅包，更豪捐1億元做公益

謝志宏也提醒，今年2月27日開獎今彩539頭獎一千萬元獎落桃園經國路的億州企業社，中獎人至今尚未現身，由於兌獎期限只到6月1日，呼籲中獎人盡早兌獎。

至於2月12日開出的13.55億元威力彩由2注均分，每注分得6.77億元，分別開在新竹市東區東門里復興路55號的「金元寶彩券行」及新北市板橋區民治街105號「福泰彩券行」所開出。

謝志宏表示，其中在新北開出的中獎人是一名年約50歲的女性，在民營事業上班，前來兌獎時給人的感覺是樂觀有點迷糊、物質欲也不強。中獎人是以100元電腦選號購買彩券。

謝志宏說，台彩在4月下旬發布協尋中獎人新聞稿，中獎人看到後，在整理冬天衣物時摸到口袋有一張彩券，她趕緊用兌獎APP兌獎，才發現自己中了頭獎，當下覺得不可思議，趕緊把彩券放在隨身包包保管。有一天她去媽媽家，包包忘了帶回家，就放在媽媽家的鞋櫃上，直到要前往台彩兌獎前一天才去取回。

謝志宏問她，難道都不擔心彩券遺失或被拿走嗎？她才豁達地說， 「是我的就是我的，不是我的就是不我的。」

這名中獎人兌獎時則拜託台彩做兩件事，第一是要親送50萬元紅包給彩券行，但謝志宏提醒她這樣會有身分曝光的問題，她才同意台彩代送；第二件事則是另外捐1億元，由中信基金會做。她也說，未來如果有機會，她還會再做公益。

今年業績方面，謝志宏說，截至5月23日止，總銷售金額1079億元，較去年同期的1013億元成長6.5%。其中電腦型彩券銷售371.6億元，較去年同期的385.8億元衰退3.7%，主因為去年上半年威力彩連摃效應基期較高；立即型彩券銷售 707.5億元，較去年同期的627.6億元成長12.7%。

威力彩 公益 彩券

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