為支持育兒家庭，財政部規劃提高未成年子女免稅額，以今年度免稅額看，每位未成年子女可升至15.15萬元。以育有兩名未成年子女的四口之家來試算，有望省稅5,050元至40,400元，減稅相當有感，若又扶養70歲以上長輩，可省下更多稅。

財政部規劃，最快今年起，綜所稅免稅額將比照年滿70歲受扶養直系尊親屬，加碼50％。由於免稅額不排富，加上《所得稅法》內建減稅機制，會隨消費者物價指數（CPI）漲幅調整，確保減稅利多不被通膨吃掉。

行政院推出「0歲到18歲的全程支持方案」，針對生育、養育、教育三階段，由政府提供全面的加補助、減負擔、多彈性、增照顧。其中在所得稅部分更加強力道，擬給予受扶養的0至18歲未成年子女，每人免稅額增額50％。

據最新公告的2026年免稅額，納稅義務人、配偶及受扶養親屬每人為10.1萬元，年滿70歲的納稅義務人、配偶及受扶養直系尊親屬每人為15.15萬元。也就是未來新制上路後，受扶養的0至18歲未成年子女每人免稅額同為15.15萬元。