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未成年優稅 200萬戶受惠…兒少TISA可望訂專法

經濟日報／ 記者邱琮皓余弦妙／台北報導
行政院本周將拍板「0-18歲全程支持計畫」，擬祭出租稅優惠「催生」。示意圖／聯合報資料照片
行政院本周將拍板「0-18歲全程支持計畫」，擬祭出租稅優惠「催生」。示意圖／聯合報資料照片

行政院本周將拍板「0-18歲全程支持計畫」，擬祭出租稅優惠「催生」。財政部擬提高0-18歲未成年子女免稅額，比照70歲以上直系親屬，免稅額可加碼50％，最快今年上路、明年5月報稅適用，初估約200萬戶受惠。

以今年免稅額來看，家中每位未成年子女免稅額，將可自10.1萬元提高到15.15萬元，增加5.05萬元。

賴清德總統在執政二周年施政演說時表示，面對少子女化挑戰，近日將提出「全新家庭支持」，其中一項對策是決定提供0到18歲成長津貼，每人每月5,000元。行政院近日緊鑼密鼓討論相關規劃，昨日並於政務會議上討論到相關議題。

針對兒少成長津貼（或兒少TISA），據了解，政院可望訂定專法，仍待最終拍板。另為加快修法速度，可能會以立委在立法院已提版本為雛形，再於討論時修正動議。

行政院長卓榮泰在520前夕，宣布推出「0歲到18歲全程支持方案」，針對生育、養育、教育三階段，由政府提供全面的加補助、減負擔、多彈性、增照顧。

在減負擔方面，財政部規劃從稅負部分減輕育兒負擔。首先在綜所稅方面，將從免稅額著手，扶養18歲以下的未成年子女，每位子女的免稅額可加碼50％，必須修《所得稅法》，希望力拚今年上路、明年報稅時適用，估有200萬戶受惠。

目前所得稅法已規定，納稅人本人、配偶、受扶養直系尊親屬年滿70歲，免稅額可增加50％；現財政部擬針對未成年子女，比照70歲以上加碼免稅額，加大減稅誘因，減輕婚育家庭負擔，盼讓更多人願意生養子女。

官員表示，依規劃，希望明年報稅時就能上路，初估約200萬餘戶受惠，也包括今年迎來新生寶寶的家庭，在明年新生兒首度報稅就能適用，將會相當有感。

另外針對育嬰住宅，也將提供地價稅、房屋稅等持有稅免稅待遇。

據了解，原本討論過程中，僅規劃針對戶籍內有0至3歲嬰兒家庭，給予免徵房屋稅、地價稅優惠，但考慮育兒家長會因學區、交通等因素而換房，若能將對象擴大到0至18歲，將可幫助更多育兒家長。

免稅額 財政部 行政院

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為支持育兒家庭，財政部規劃提高未成年子女免稅額，以今年度免稅額看，每位未成年子女可升至15.15萬元。以育有兩名未成年子女的四口之家來試算，有望省稅5,050元至40,400元，減稅相當有感，若又扶養70歲以上長輩，可省下更多稅。

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