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2026報稅／綜所稅倒數 190萬戶未申報
財政部台北國稅局昨（25）日表示，截至24日，共已508萬戶完成綜所稅申報，以去年總申報件數來看，約已73％完成報稅。國稅局提醒，剩下約190萬戶尚未報稅，距離申報截止日6月1日僅剩約一周，納稅人可多利用手機報稅。
已申報案件中，網路申報共452萬戶、稅額試算54萬戶，兩者合計506萬戶，占已完成申報戶數的99.8%。
台北國稅局表示，今年綜所稅申報期間為5月1日至6月1日，民眾可使用手機報稅。
國稅局指出，手機報稅操作簡單，無須安裝APP，只要利用智慧型手機連結至「財政部電子申報繳稅服務網」，進入手機報稅系統頁面，選擇「我要報稅」，透過「行動電話認證」、「戶口名簿戶號+查詢碼」或「行動自然人憑證」完成身分驗證後，即可下載「稅額估算表」。
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