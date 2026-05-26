國民年金調升 擬7月上路

賴清德總統日前拋出未來家庭主婦每月可領5,000元，引起討論。主計總處主計長陳淑姿昨（25）日表示，這是指國民年金部分，將隨六大社福調整，預計自7月1日起調整。

立法院財政、外交國防委員會聯席審查軍購預算，陳淑姿出席備詢。國民黨立委林德福質詢指出，賴總統日前宣布家庭主婦未來每月可領5,000元，外界以為是新設立的津貼，但總統府新聞稿隨後指出，是國民年金給付。

陳淑姿說明，這部分包括六大社福，預計從7月1日開始辦理新的調整。調整的部分，比如六大社福調整多少，國民年金也會跟著調。國民年金將由每月4,049元調到5,000元，增幅23.5%，今年下半年預算為84.9億元，2027年將採全年度預算。

至於0到18歲每人每月領5,000元成長津貼，陳淑姿表示，預計以年度預算來編列。

政院今年1月通過《國民年金法》部分條文修正草案。修法重點在於提高國民年金給付水準、放寬排富門檻，並建立即時反映物價的調整機制等重點，已送到立院審查。