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2026報稅／仲介收佣金 別忘了報稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部北區國稅局表示，幫朋友介紹房地產買賣、成交後收取佣金或紅包，別忘了報稅。依規定，個人居間媒合房屋或土地交易所取得的佣金、酬勞，屬於「執行業務所得」，應併入個人綜合所得總額申報綜所稅；若漏報遭查獲，除補稅外，還可能被處罰。

部分民眾買賣房地產時，會透過親友牽線協調，成交後再包紅包或支付佣金表達謝意。

北區國稅局提醒，這類因居間仲介不動產交易取得的報酬，無論是否具有房仲身分，只要實際提供媒合服務並取得報酬，都屬於《所得稅法》所規定的執行業務所得。

國稅局指出，這類所得應以收入減除必要費用後的餘額，計算所得額，再併入當年度綜合所得總額辦理結算申報。若民眾無法提出相關費用證明文件，可依財政部訂定的「一般經紀人」費用標準計算必要費用，目前2024年度及2025年度的費用率均為20%。

舉例來說，花媽（化名）2024年間協助好友完成一筆土地買賣，事後取得120萬元佣金，但辦理綜所稅申報時漏未申報，後續遭國稅局查獲，由於花媽未保留相關費用憑證，因此依一般經紀人費用標準，按收入120萬元的20%計算必要費用24萬元，最後核定執行業務所得為96萬元，除補徵稅額外，並依《所得稅法》規定裁罰。

國稅局提醒，由於這類佣金多發生在個人與個人之間，給付方通常不需要辦理扣繳憑單申報，不少民眾容易忽略申報義務，導致短漏報所得。若民眾發現過去有漏報情況，在尚未被檢舉或未經國稅局調查前，主動向稅捐機關補報補繳並加計利息，仍可適用免罰規定。

報稅 國稅局 紅包

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