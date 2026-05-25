快訊

肇因曝光！高鐵「電力模組更換異常」致嚴重延誤 明首班車前公告營運

獨／國3北上新竹段下班尖峰追撞 轎車撞爛橫停路中央傳有人受困

AI教父今晚行程曝光！黃仁勳和父母、女兒等家人聚會 選這間餐廳

聽新聞
0:00 / 0:00

近200萬人還沒申報所得稅 財政部提醒6/1截止申報

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
財政部提醒，所得稅申報截止日為6月1日，請尚未申報民眾盡早申報。記者許正宏／攝影
財政部提醒，所得稅申報截止日為6月1日，請尚未申報民眾盡早申報。記者許正宏／攝影

財政部賦稅署表示，截至5月24日止，114年度綜合所得稅已完成申報507.6萬件（占去年申報總件數698.3萬件之72.7%），其中網路申報件數452.3萬件、稅額試算件數54.1萬件，兩者合計件數506.4萬件，占已完成申報件數之99.8%。114年度營利事業所得稅已完成申報83.9萬件（占去年申報總件數112.5萬件之74.6%），113年度未分配盈餘申報47.8萬件。

財政部提醒，114年度所得稅結算申報期間至115年6月1日（因5月31日遇假日順延）截止，請尚未完成報稅的民眾，儘早透過網路及多元繳稅管道辦理申報。為協助民眾完成報稅，各地區國稅局5月25日至29日及6月1日，每日中午提供查詢所得、扣除額資料及申報收件服務，且6月1日臨櫃收件時間延長至晚間7時，需要臨櫃報稅服務的民眾，請把握時間至國稅局申辦。

財政部呼籲，綜合所得稅網路申報認證方式多元，系統自動試算稅額，還可直接上傳附件（每戶15MB），民眾可多加利用。

所得稅 財政部 所得 報稅 國稅局

延伸閱讀

免等3天！房屋稅籍編號「免憑證」線上查 輸入地址快速取得

「退稅2萬」好康找上門？詐騙信流竄 國稅局揭防詐重點

收入不高免報稅？當心錯失退稅紅包！國稅局提醒：多一步驟更快領到錢

報稅季來了別慌！網友熱議六大「報稅QA」申報方式、免稅門檻一次看懂

相關新聞

近200萬人還沒申報所得稅 財政部提醒6/1截止申報

財政部賦稅署表示，截至5月24日止，114年度綜合所得稅已完成申報507.6萬件（占去年申報總件數698.3萬件之72.7%），其中網路申報件數452.3萬件、稅額試算件數54.1萬件，兩者合計件數506.4萬件，占已完成申報件數之99.8%。114年度營利事業所得稅已完成申報83.9萬件（占去年申報總件數112.5萬件之74.6%），113年度未分配盈餘申報47.8萬件。

所得稅申報倒數8天 國稅局：逾190萬戶尚未報稅

財政部台北國稅局表示，截至24日止，已完成114年度綜合所得稅申報件數約508萬件、約占去年總申報件數698萬件的73％。距離申報截止日（6月1日）僅剩8天，提醒逾190萬戶尚未申報的民眾盡速辦理結算申報，並建議使用手機報稅，下載稅額估算表，快速完成申報。

停車場改作住家加重房屋稅 財部授權各地方政府訂定差別稅率課稅

財政部日前修正發布房屋稅條例戶數認定辦法，針對房屋使照為停車場或防空避難室，未經核准就變更為住家用情況，授權各地方政府可訂定差別稅率，對其課予更重的房屋稅，新規自今年7月1日上路，反映在明年期房屋稅稅單。

申報 CFC 虧損 留意期限

營利事業申報去年度受控外國企業（CFC）虧損，若來不及在申報期限內備齊財務報表等文件，須在6月1日前申請延期，且延長期間最長六個月、以一次為限。

新聞中的法律／防治職場霸凌新制 三點不漏

「同事訂飲料沒揪算職場霸凌？」這幾則新聞標題最近頻繁出現，勞動部提五大霸凌行為樣態，也有不少討論。其實這背後的真正主角，是即將在今年7月1日上路的職業安全衛生法職場霸凌防治專章，這是職安法12年來最大幅度修法，企業主應在剩餘時間內將各項因應措施準備到位。

免等3天！房屋稅籍編號「免憑證」線上查 輸入地址快速取得

5月報稅季到來，房屋稅籍編號成為申報租賃所得及特別扣除額的重要資料。新竹市稅務局表示，財政部「地方稅網路申報作業」網站自3月起新增「免憑證、免申請」查詢功能，民眾只要輸入房屋坐落地址及驗證碼，即可快速查詢房屋稅籍編號，免去過去至少3天申請等待時間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。