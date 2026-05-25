近200萬人還沒申報所得稅 財政部提醒6/1截止申報

財政部賦稅署表示，截至5月24日止，114年度綜合所得稅已完成申報507.6萬件（占去年申報總件數698.3萬件之72.7%），其中網路申報件數452.3萬件、稅額試算件數54.1萬件，兩者合計件數506.4萬件，占已完成申報件數之99.8%。114年度營利事業所得稅已完成申報83.9萬件（占去年申報總件數112.5萬件之74.6%），113年度未分配盈餘申報47.8萬件。

財政部提醒，114年度所得稅結算申報期間至115年6月1日（因5月31日遇假日順延）截止，請尚未完成報稅的民眾，儘早透過網路及多元繳稅管道辦理申報。為協助民眾完成報稅，各地區國稅局5月25日至29日及6月1日，每日中午提供查詢所得、扣除額資料及申報收件服務，且6月1日臨櫃收件時間延長至晚間7時，需要臨櫃報稅服務的民眾，請把握時間至國稅局申辦。

財政部呼籲，綜合所得稅網路申報認證方式多元，系統自動試算稅額，還可直接上傳附件（每戶15MB），民眾可多加利用。