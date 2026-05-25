所得稅申報倒數8天 國稅局：逾190萬戶尚未報稅

財政部台北國稅局表示，截至24日止，已完成114年度綜合所得稅申報件數約508萬件、約占去年總申報件數698萬件的73％。距離申報截止日（6月1日）僅剩8天，提醒逾190萬戶尚未申報的民眾盡速辦理結算申報，並建議使用手機報稅，下載稅額估算表，快速完成申報。

台北國稅局說明，手機報稅操作簡單，無須安裝APP，只要利用智慧型手機連結至「財政部電子申報繳稅服務網」，進入手機報稅系統頁面，選擇「我要報稅」，透過「行動電話認證」、「戶口名簿戶號+查詢碼」或「行動自然人憑證」完成身分驗證後，即可下載「稅額估算表」，檢視後如無須變更內容，即可回到手機報稅頁面，按照步驟依序完成並執行「申報資料上傳」，待手機畫面出現「申報成功」訊息，即完成申報；如需增減扶養親屬或編修所得、扣除額資料，編修後同樣依指示步驟操作，輸入繳、退稅資料後，點選「申報資料上傳」，就能順利完成報稅。

台北國稅局進一步說明，民眾完成申報後可至財政部電子申報繳稅服務網站的綜合所得稅申報及繳稅結果查詢，確認是否申報上傳成功。至於繳稅紀錄，因資料彙整上傳至少需2個工作天，民眾可於繳稅次日起第3日工作日再查詢。