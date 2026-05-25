快訊

被控收台商捐款未入帳 王光慈聲明：馬英九同意收下、指示公務用

幸運兒是你嗎？全家開出2張千萬統一發票 最低消費21元買飲料就中獎

蕭旭岑：周美青去年10月轉達醫囑 馬英九不適合出席公開活動

聽新聞
0:00 / 0:00

所得稅申報倒數8天 國稅局：逾190萬戶尚未報稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
報稅示意圖。聯合報系資料照片／記者簡慧珍攝影
報稅示意圖。聯合報系資料照片／記者簡慧珍攝影

財政部台北國稅局表示，截至24日止，已完成114年度綜合所得稅申報件數約508萬件、約占去年總申報件數698萬件的73％。距離申報截止日（6月1日）僅剩8天，提醒逾190萬戶尚未申報的民眾盡速辦理結算申報，並建議使用手機報稅，下載稅額估算表，快速完成申報。

台北國稅局說明，手機報稅操作簡單，無須安裝APP，只要利用智慧型手機連結至「財政部電子申報繳稅服務網」，進入手機報稅系統頁面，選擇「我要報稅」，透過「行動電話認證」、「戶口名簿戶號+查詢碼」或「行動自然人憑證」完成身分驗證後，即可下載「稅額估算表」，檢視後如無須變更內容，即可回到手機報稅頁面，按照步驟依序完成並執行「申報資料上傳」，待手機畫面出現「申報成功」訊息，即完成申報；如需增減扶養親屬或編修所得、扣除額資料，編修後同樣依指示步驟操作，輸入繳、退稅資料後，點選「申報資料上傳」，就能順利完成報稅。

台北國稅局進一步說明，民眾完成申報後可至財政部電子申報繳稅服務網站的綜合所得稅申報及繳稅結果查詢，確認是否申報上傳成功。至於繳稅紀錄，因資料彙整上傳至少需2個工作天，民眾可於繳稅次日起第3日工作日再查詢。

國稅局 財政部 報稅 綜合所得稅

延伸閱讀

免等3天！房屋稅籍編號「免憑證」線上查 輸入地址快速取得

「退稅2萬」好康找上門？詐騙信流竄 國稅局揭防詐重點

2026 報稅季開跑 袋鼠金融精選回饋無上限報稅神卡

法律對於夫妻間贈與財產有何規範？ 律師：金額無上限、完全免稅

相關新聞

所得稅申報倒數8天 國稅局：逾190萬戶尚未報稅

財政部台北國稅局表示，截至24日止，已完成114年度綜合所得稅申報件數約508萬件、約占去年總申報件數698萬件的73％。距離申報截止日（6月1日）僅剩8天，提醒逾190萬戶尚未申報的民眾盡速辦理結算申報，並建議使用手機報稅，下載稅額估算表，快速完成申報。

停車場改作住家加重房屋稅 財部授權各地方政府訂定差別稅率課稅

財政部日前修正發布房屋稅條例戶數認定辦法，針對房屋使照為停車場或防空避難室，未經核准就變更為住家用情況，授權各地方政府可訂定差別稅率，對其課予更重的房屋稅，新規自今年7月1日上路，反映在明年期房屋稅稅單。

申報 CFC 虧損 留意期限

營利事業申報去年度受控外國企業（CFC）虧損，若來不及在申報期限內備齊財務報表等文件，須在6月1日前申請延期，且延長期間最長六個月、以一次為限。

新聞中的法律／防治職場霸凌新制 三點不漏

「同事訂飲料沒揪算職場霸凌？」這幾則新聞標題最近頻繁出現，勞動部提五大霸凌行為樣態，也有不少討論。其實這背後的真正主角，是即將在今年7月1日上路的職業安全衛生法職場霸凌防治專章，這是職安法12年來最大幅度修法，企業主應在剩餘時間內將各項因應措施準備到位。

免等3天！房屋稅籍編號「免憑證」線上查 輸入地址快速取得

5月報稅季到來，房屋稅籍編號成為申報租賃所得及特別扣除額的重要資料。新竹市稅務局表示，財政部「地方稅網路申報作業」網站自3月起新增「免憑證、免申請」查詢功能，民眾只要輸入房屋坐落地址及驗證碼，即可快速查詢房屋稅籍編號，免去過去至少3天申請等待時間。

財部公告9類娛樂場所應課稅 KTV、密室逃脫、寶可夢卡匣機都入列

電影、演唱會等藝文活動陸續免徵娛樂稅後，財政部22日最新公告，重新明確劃定仍須課徵娛樂稅的「娛樂場所」範圍，包括KTV、網咖、密室逃脫、夾娃娃機、寶可夢卡匣機、卡丁車場及漆彈場等都正式入列，等於娛樂稅課徵方向，從過去的藝文活動，逐步轉向具娛樂性的設施與場所管理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。