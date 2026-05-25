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報稅倒數！北富銀推綜所稅、房屋稅繳稅優惠 刷卡繳稅最高享0.66%回饋

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
綜所稅及房屋稅進入申報倒數階段，台北富邦銀行推出信用卡繳稅優惠，提供最高0.66%刷卡金回饋及分期前3期免息等多元選擇。台北富邦銀行／提供
綜所稅及房屋稅進入申報倒數階段，台北富邦銀行推出信用卡繳稅優惠，提供最高0.66%刷卡金回饋及分期前3期免息等多元選擇。台北富邦銀行／提供

綜合所得稅及房屋稅申報進入倒數階段，台北富邦銀行推出信用卡繳稅優惠方案，提供最高0.66%刷卡金回饋及分期前3期免息等多元選擇，讓民眾在完成報稅之際，也能享有回饋與資金運用效率。

在綜合所得稅方面，持卡人若選擇以富邦信用卡分期繳納，不僅免收手續費，理財會員與存款客戶可享3期0利率優惠；若選擇高期數12至30期分期方案，可享有前3期免息，提升整體資金運用彈性。

北富銀觀察發現，截至5月中旬，持富邦卡繳稅金額達百萬元以上的「百萬刷手」人數已突破500位。過往高稅額客群多偏好透過分期方式分散資金壓力，惟今年在回饋機制推動下，繳稅行為出現轉向。北富銀針對不同客群推出一次付清差異化回饋方案，其中恆富、智富理財會員最高可享0.66%刷卡金回饋，穩富理財會員最高0.5%回饋，帶動部分高稅額族群改採一次付清，以提升整體回饋效益。此外，北富銀存戶單筆繳稅金額達30萬元，亦可享最高0.36%回饋。若使用富邦J卡繳納綜所稅，單筆金額達8萬元，可享最高0.25%回饋；達100萬元，回饋再提升至最高0.36%，進一步放大高額繳稅的回饋效益。

除綜所稅外，5月亦為房屋稅繳納期間。北富銀提供透過富邦J卡繳納房屋稅，單筆金額滿5,000元以上，一次付清可享0.6%刷卡金回饋；若採分期付款，回饋則提高至1.2%刷卡金。同時，申辦12至30期分期方案，亦可享前3期免息優惠，兼顧回饋與資金彈性。

北富銀提醒民眾，近期有不法分子以「自然人憑證更新」、「未完成恐影響報稅」等內容寄發電子郵件，誘導民眾點擊不明連結或輸入個人資料，在辦理報稅或憑證相關作業時，應自行輸入官方網站查詢，不要點擊來路不明的連結，如果訊息中特別強調「限時」或需要下載程式，更應提高警覺，如有疑問可撥打165專線查證。

北富銀持續拓展消費金融服務版圖，因應民眾日常需求，持續優化產品與回饋機制，讓金融服務更貼近生活使用情境，為卡友創造更順暢靈活的使用體驗，成為最值得國人信賴的金融夥伴。

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