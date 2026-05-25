申報 CFC 虧損 留意期限

營利事業申報去年度受控外國企業（CFC）虧損，若來不及在申報期限內備齊財務報表等文件，須在6月1日前申請延期，且延長期間最長六個月、以一次為限。

財政部中區國稅局指出，去年度營所稅結算申報期間，自今年5月1日起至6月1日止，營利事業若有申報CFC虧損情形，應在申報期限內，檢附CFC財務報表及相關文據，並依規定格式填報。

國稅局說明，CFC虧損並非企業自行列報即可扣除，須經所在地稽徵機關核定後，才可自虧損發生年度次年度起十年內，依序自該CFC當年度盈餘中扣除，也就是說，相關財務報表與證明文件是否依限提示，會影響後續虧損扣抵權益。