快訊

消防疑慮…毒煙高熱難疏散 醫院禁電動車進室內停車場

美伊和平協議接近定案…伊稱不尋求擁核 川普：荷莫茲將開放

聽新聞
0:00 / 0:00

停車場改作住家加重房屋稅 財部授權各地方政府訂定差別稅率課稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
稅務示意圖。圖／聯合報系資料照片
稅務示意圖。圖／聯合報系資料照片

財政部日前修正發布房屋稅條例戶數認定辦法，針對房屋使照為停車場或防空避難室，未經核准就變更為住家用情況，授權各地方政府可訂定差別稅率，對其課予更重的房屋稅，新規自今年7月1日上路，反映在明年期房屋稅稅單。

財政部表示，「房屋稅2.0」制度下規定，地方政府應依照納稅人全國總持有各類非自住住家用應稅「房屋戶數」或「其他合理需要」，分別訂定差別稅率，另由財政部訂定「其他合理需要」的認定辦法。

財政部解釋，房屋稅2.0制度上路後，原本地方政府只能根據「房屋戶數」、「建商持有房屋年數期間」兩種標準，來訂定差別稅率。

部分地方政府向財政部反映，發現部分房屋使照記載用途為停車場或防空避難室，卻未經主管機關核准變更，就逕自改作住家使用，這種情況影響避難效果及停車空間，恐造成公共危險。財政部參採地方政府意見，修正戶數認定辦法，納入未經核准變更逕作住家使用。

舉例來說，陳先生全國持有五戶其他非自住住家用房屋，A、B、C三屋位於台北市，D、E兩屋位於新北市。A屋實際使照為停車場，未經核准變更作為住家。

在修法前，據台北市、新北市自治條例，持有五至六戶非自住住家，稅率為4.2％，因此陳先生持有五戶，均依4.2％課房屋稅，無法對逕自變更使用的A屋課以更重稅率。

修正規定後，台北市可據此訂定規定，針對未經核准變更作其他住家用的A屋課以更高稅率，例如4.8％，將可有效加重其負擔。

房屋稅 停車場 財政部

延伸閱讀

工廠停工 房屋稅仍可減半

2026報稅／申報執業收入 當心五錯誤

免等3天！房屋稅籍編號「免憑證」線上查 輸入地址快速取得

賴總統27日親自拍板成長津貼 18歲以下免稅額調高

相關新聞

停車場改作住家加重房屋稅 財部授權各地方政府訂定差別稅率課稅

財政部日前修正發布房屋稅條例戶數認定辦法，針對房屋使照為停車場或防空避難室，未經核准就變更為住家用情況，授權各地方政府可訂定差別稅率，對其課予更重的房屋稅，新規自今年7月1日上路，反映在明年期房屋稅稅單。

申報 CFC 虧損 留意期限

營利事業申報去年度受控外國企業（CFC）虧損，若來不及在申報期限內備齊財務報表等文件，須在6月1日前申請延期，且延長期間最長六個月、以一次為限。

新聞中的法律／防治職場霸凌新制 三點不漏

「同事訂飲料沒揪算職場霸凌？」這幾則新聞標題最近頻繁出現，勞動部提五大霸凌行為樣態，也有不少討論。其實這背後的真正主角，是即將在今年7月1日上路的職業安全衛生法職場霸凌防治專章，這是職安法12年來最大幅度修法，企業主應在剩餘時間內將各項因應措施準備到位。

免等3天！房屋稅籍編號「免憑證」線上查 輸入地址快速取得

5月報稅季到來，房屋稅籍編號成為申報租賃所得及特別扣除額的重要資料。新竹市稅務局表示，財政部「地方稅網路申報作業」網站自3月起新增「免憑證、免申請」查詢功能，民眾只要輸入房屋坐落地址及驗證碼，即可快速查詢房屋稅籍編號，免去過去至少3天申請等待時間。

財部公告9類娛樂場所應課稅 KTV、密室逃脫、寶可夢卡匣機都入列

電影、演唱會等藝文活動陸續免徵娛樂稅後，財政部22日最新公告，重新明確劃定仍須課徵娛樂稅的「娛樂場所」範圍，包括KTV、網咖、密室逃脫、夾娃娃機、寶可夢卡匣機、卡丁車場及漆彈場等都正式入列，等於娛樂稅課徵方向，從過去的藝文活動，逐步轉向具娛樂性的設施與場所管理。

地下室、停車空間違規當住宅 財部授權地方加重課稅

財政部再出手打炒違規使用空間。財政部22日公告修正《房屋稅條例第五條與第十五條第一項第九款規定住家用房屋戶數認定及申報擇定辦法》，未來若房屋原本使用執照登記為「停車場」或「防空避難室」，卻未經主管機關核准就違規改作住宅使用，地方政府可依規定課徵較高房屋稅率，最快7月1日上路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。