停車場改作住家加重房屋稅 財部授權各地方政府訂定差別稅率課稅

財政部日前修正發布房屋稅條例戶數認定辦法，針對房屋使照為停車場或防空避難室，未經核准就變更為住家用情況，授權各地方政府可訂定差別稅率，對其課予更重的房屋稅，新規自今年7月1日上路，反映在明年期房屋稅稅單。

財政部表示，「房屋稅2.0」制度下規定，地方政府應依照納稅人全國總持有各類非自住住家用應稅「房屋戶數」或「其他合理需要」，分別訂定差別稅率，另由財政部訂定「其他合理需要」的認定辦法。

財政部解釋，房屋稅2.0制度上路後，原本地方政府只能根據「房屋戶數」、「建商持有房屋年數期間」兩種標準，來訂定差別稅率。

部分地方政府向財政部反映，發現部分房屋使照記載用途為停車場或防空避難室，卻未經主管機關核准變更，就逕自改作住家使用，這種情況影響避難效果及停車空間，恐造成公共危險。財政部參採地方政府意見，修正戶數認定辦法，納入未經核准變更逕作住家使用。

舉例來說，陳先生全國持有五戶其他非自住住家用房屋，A、B、C三屋位於台北市，D、E兩屋位於新北市。A屋實際使照為停車場，未經核准變更作為住家。

在修法前，據台北市、新北市自治條例，持有五至六戶非自住住家，稅率為4.2％，因此陳先生持有五戶，均依4.2％課房屋稅，無法對逕自變更使用的A屋課以更重稅率。

修正規定後，台北市可據此訂定規定，針對未經核准變更作其他住家用的A屋課以更高稅率，例如4.8％，將可有效加重其負擔。