免等3天！房屋稅籍編號「免憑證」線上查 輸入地址快速取得

5月報稅季到來，房屋稅籍編號成為申報租賃所得及特別扣除額的重要資料。新竹市稅務局表示，財政部「地方稅網路申報作業」網站自3月起新增「免憑證、免申請」查詢功能，民眾只要輸入房屋坐落地址及驗證碼，即可快速查詢房屋稅籍編號，免去過去至少3天申請等待時間。

新竹市長高虹安表示，過去民眾查詢房屋稅籍編號，須經書面申請，公文往返與郵寄至少耗時3天。現在財政部「地方稅網路申報作業」網站優化後，於5月報稅旺季前即時推出「免憑證、免申請」的查詢管道，有助民眾快速準備申報資料，減少臨櫃與等待時間。

新竹市稅務局長蘇蔚芳表示，「地方稅網路申報作業」網站(https://net.tax.nat.gov.tw)原已提供查詢功能，但需備妥自然人憑證或已註冊健保卡登入方能操作。為進一步便利民眾，自3月起優化查詢流程，只需進入該網站首頁，在「常用服務」專區點選「房屋稅籍編號查詢」，輸入房屋坐落地址及驗證碼，即可秒查編號，操作簡單又方便。

稅務局表示，房屋稅籍編號查詢除利用「地方稅網路申報作業」網站免憑證查詢功能外，民眾亦可使用地方稅智慧客服「地稅小幫手」，於對話框輸入「查詢房屋稅籍編號」，並依指示輸入房屋坐落地址及驗證碼，即可立即取得資料，24小時不間斷。

此外，若有多筆資料查詢需求，建議使用「自然人憑證」或「行動自然人憑證TWFidO」登入「地方稅網路申報作業」網站，於房屋稅項下點選「房屋稅籍編號查詢作業」，輸入街路巷弄等資料，可批次查詢多筆稅籍編號，滿足不同使用需求。