快訊

太熱？台北看守所一天2受刑人「陸續倒地命危」 醫院證實1人不治

5年戀情告終？阿喜才嘆無話可聊 無尊認「暫時分開」：都會祝福對方

影／彰化毒駕砂石車衝撞賣場畫面曝光 後方駕駛驚呼「這車有病啊」

聽新聞
0:00 / 0:00

免等3天！房屋稅籍編號「免憑證」線上查 輸入地址快速取得

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市稅務局表示，財政部「地方稅網路申報作業」網站自3月起新增「免憑證、免申請」查詢功能，民眾只要輸入房屋坐落地址及驗證碼，即可快速查詢房屋稅籍編號。圖／新竹市政府提供
新竹市稅務局表示，財政部「地方稅網路申報作業」網站自3月起新增「免憑證、免申請」查詢功能，民眾只要輸入房屋坐落地址及驗證碼，即可快速查詢房屋稅籍編號。圖／新竹市政府提供

5月報稅季到來，房屋稅籍編號成為申報租賃所得及特別扣除額的重要資料。新竹市稅務局表示，財政部「地方稅網路申報作業」網站自3月起新增「免憑證、免申請」查詢功能，民眾只要輸入房屋坐落地址及驗證碼，即可快速查詢房屋稅籍編號，免去過去至少3天申請等待時間。

新竹市長高虹安表示，過去民眾查詢房屋稅籍編號，須經書面申請，公文往返與郵寄至少耗時3天。現在財政部「地方稅網路申報作業」網站優化後，於5月報稅旺季前即時推出「免憑證、免申請」的查詢管道，有助民眾快速準備申報資料，減少臨櫃與等待時間。

新竹市稅務局長蘇蔚芳表示，「地方稅網路申報作業」網站(https://net.tax.nat.gov.tw)原已提供查詢功能，但需備妥自然人憑證或已註冊健保卡登入方能操作。為進一步便利民眾，自3月起優化查詢流程，只需進入該網站首頁，在「常用服務」專區點選「房屋稅籍編號查詢」，輸入房屋坐落地址及驗證碼，即可秒查編號，操作簡單又方便。

稅務局表示，房屋稅籍編號查詢除利用「地方稅網路申報作業」網站免憑證查詢功能外，民眾亦可使用地方稅智慧客服「地稅小幫手」，於對話框輸入「查詢房屋稅籍編號」，並依指示輸入房屋坐落地址及驗證碼，即可立即取得資料，24小時不間斷。

此外，若有多筆資料查詢需求，建議使用「自然人憑證」或「行動自然人憑證TWFidO」登入「地方稅網路申報作業」網站，於房屋稅項下點選「房屋稅籍編號查詢作業」，輸入街路巷弄等資料，可批次查詢多筆稅籍編號，滿足不同使用需求。

房屋稅 財政部 報稅

延伸閱讀

今年度農機補助明起開跑 農友申請積分達標免等待

2026報稅／申報執業收入 當心五錯誤

房子被偷賣、冒名過戶都不知道？內行推2大「防詐騙神器」

2026手機報稅全攻略！3分鐘快速完稅，多做「一步驟」最高省3萬

相關新聞

免等3天！房屋稅籍編號「免憑證」線上查 輸入地址快速取得

5月報稅季到來，房屋稅籍編號成為申報租賃所得及特別扣除額的重要資料。新竹市稅務局表示，財政部「地方稅網路申報作業」網站自3月起新增「免憑證、免申請」查詢功能，民眾只要輸入房屋坐落地址及驗證碼，即可快速查詢房屋稅籍編號，免去過去至少3天申請等待時間。

財部公告9類娛樂場所應課稅 KTV、密室逃脫、寶可夢卡匣機都入列

電影、演唱會等藝文活動陸續免徵娛樂稅後，財政部22日最新公告，重新明確劃定仍須課徵娛樂稅的「娛樂場所」範圍，包括KTV、網咖、密室逃脫、夾娃娃機、寶可夢卡匣機、卡丁車場及漆彈場等都正式入列，等於娛樂稅課徵方向，從過去的藝文活動，逐步轉向具娛樂性的設施與場所管理。

地下室、停車空間違規當住宅 財部授權地方加重課稅

財政部再出手打炒違規使用空間。財政部22日公告修正《房屋稅條例第五條與第十五條第一項第九款規定住家用房屋戶數認定及申報擇定辦法》，未來若房屋原本使用執照登記為「停車場」或「防空避難室」，卻未經主管機關核准就違規改作住宅使用，地方政府可依規定課徵較高房屋稅率，最快7月1日上路。

迎接報稅季 交易加密貨幣的所得算「境內」還是「境外」？

加密貨幣的特性是無國界、24小時交易，但在處理稅務時，利得究竟要算是「境內」還是「境外」呢？《Web3大西進》邀請到安侯建業（KPMG）台灣所稅務投資部執業會計師洪銘鴻（Rick），從定義到實務，系統性拆解個人投資所得的境內外認定邏輯，以及加密貨幣的特殊判斷標準。

2026年個人虛擬資產報稅注意！KPMG 會計師傳授申報所得稅三大心法

一年一度的報稅季登場，究竟手中持有虛擬資產的民眾，該如何報稅？XREX集團旗下Podcast節目《Web3大西進》邀請到安侯建業（KPMG）台灣所稅務投資部執業會計師洪銘鴻（Rick），分享2026年個人虛擬資產報稅的規範、注意事項，以及申報的三大建議。

5月報稅季 加密貨幣信用卡消費也有課稅風險？會計師解析三大情境

加密貨幣的出現點燃了新一代的金融革命，更衍生出許多新的稅務議題。例如：將比特幣賣成穩定幣需不需要課稅？什麼情況下算是「實現獲利」？相信都是虛擬資產投資人曾經煩惱過的議題。XREX交易所旗下Podcast節目《Web3大西進》邀請到安侯建業（KPMG）台灣所稅務投資部執業會計師洪銘鴻（Rick），針對三種常見情境逐一拆解，看懂潛在稅務風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。