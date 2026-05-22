財部公告9類娛樂場所應課稅 KTV、密室逃脫、寶可夢卡匣機都入列

電影、演唱會等藝文活動陸續免徵娛樂稅後，財政部22日最新公告，重新明確劃定仍須課徵娛樂稅的「娛樂場所」範圍，包括KTV、網咖、密室逃脫、夾娃娃機、寶可夢卡匣機、卡丁車場及漆彈場等都正式入列，等於娛樂稅課徵方向，從過去的藝文活動，逐步轉向具娛樂性的設施與場所管理。

財政部22日發布公告，依《娛樂稅法》第二條第一項第三款規定，明定九大類場所、設施或活動，屬於「提供娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動供人娛樂者」，應就所收票價或收費額課徵娛樂稅，並自即日起生效。

此次公告納入的項目包括視聽視唱場所，例如MTV、KTV、卡拉OK店；資訊娛樂場所如網咖；近年流行的實境解謎遊戲場所，也就是俗稱的密室逃脫；以及漆彈、水彈射擊場等具娛樂性的射擊場所。

此外，高爾夫球練習場、卡丁車場、沙灘車等動力車輛娛樂設施，也被列入娛樂稅課徵範圍。財政部也特別點名，具娛樂性的自助選物販賣機及卡匣自動販賣機，包括夾娃娃機、精靈寶可夢卡匣自動販賣機，都屬於娛樂稅課徵對象。

電子遊戲機部分，包括柏青哥機、賓果機等，也仍列入娛樂稅範圍。另外，氣墊船、水上摩托車、動力飛行傘等具娛樂性的水上或空中動力設施，同樣適用娛樂稅，但纜車、雲霄飛車等機械遊樂設施則不在此次公告範圍內。

立法院4月才三讀修正《娛樂稅法》，大幅放寬藝文與競技活動娛樂稅，包括電影、演唱會、戲劇、音樂演奏及職業運動賽事等，未來多數將不再課徵娛樂稅，被外界視為娛樂稅制度的重要轉折。

如今財政部再透過公告方式，重新界定哪些娛樂場所仍須課稅，也被視為在娛樂稅修法後，進一步明確保留下來的課稅範圍，避免地方政府認定標準不一。