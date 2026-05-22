迎接報稅季 交易加密貨幣的所得算「境內」還是「境外」？

加密貨幣的特性是無國界、24小時交易，但在處理稅務時，利得究竟要算是「境內」還是「境外」呢？《Web3大西進》邀請到安侯建業（KPMG）台灣所稅務投資部執業會計師洪銘鴻（Rick），從定義到實務，系統性拆解個人投資所得的境內外認定邏輯，以及加密貨幣的特殊判斷標準。

所得算「境內」還是「境外」？投資標的發行地是關鍵

台灣自2010年1月1日起，將個人海外所得納入最低稅負制計算，全戶海外所得合計達新台幣100萬元以上需申報；基本所得額超過750萬元，才可能須繳納20%基本稅額。

洪銘鴻強調，「海外所得」的判斷標準並非看投資人身在何處、透過哪個平台下單，而是看投資標的的發行地。他以股票交易舉例：即便人在新加坡、透過新加坡帳戶操作，只要買的是台灣上市股票，獲利就屬台灣來源所得，而非海外所得；反之，買賣港股、美股或歐洲股票，才算海外所得。

此外，許多台灣投資人會透過銀行「複委託」平台買進美股，可能誤以為這樣就變成境內所得。洪銘鴻澄清，複委託只是委託台灣金融機構代為操作，買賣的實質主體仍是投資人本人，所得性質不因此改變，美股的獲利或買賣的資本利得，都還算是個人的海外所得。

需要留意的是，中國來源所得在台灣法規下屬於獨立類別，不歸入「海外所得」，會併入台灣課徵5%到40%的所得稅。

加密貨幣所得境內境外怎麼分？關鍵在交易所所在地

與股票以「發行地」作為判斷標準不同，虛擬資產所得的境內外認定，目前實務上是以交易所所在地為準。洪銘鴻表示，如果是透過台灣的交易所產生的利得，就會歸類成國內的財產交易所得；如果是透過海外的交易所，那麼這個所得就會被認定是海外的財產交易所得。他提醒，同樣是買賣比特幣，在台灣本土交易所操作與在海外交易所操作，所適用的課稅規則並不相同，投資人在選擇交易平台時，也應將稅務影響納入考量。

對此，XREX共同創辦人暨集團執行長黃耀文也分享，如果在實務上以「交易所所在地」判斷所得性質的邏輯，投資人有可能因為海外所得的稅務差異，轉向使用不受台灣監管的境外交易所，進而削弱已經在台灣落地合規的VASP業者的競爭力。

洪銘鴻表示，新型態的交易，它的制度化、法制化以及監管更完善，有助於增加投資人的信心，交易環境也會更安全。他也坦言，目前課稅標準尚未確立，加密貨幣交易在「發行商是誰、交易地在哪裡」等基本事實的認定上，仍存在一定程度的討論空間。洪銘鴻呼籲，應透過讓交易事實更透明化，與主管機關持續溝通，逐步建立更適切的認定標準。

台灣虛擬資產課稅制度的建構，既需要稅務法規的與時俱進，也需要業者、稅務專家與主管機關之間更深入的對話與協作，才能在促進合規的同時，避免政策誘因與監管目標相互抵銷，考驗各方的智慧。

《虛擬資產服務法》尚未正式通過，預計最快今年底或明年初才會正式上路，台灣目前並無專門針對加密貨幣的稅務法規。上述內容均以實務為討論的基礎，不同個案仍會有所差異，且存在個別解釋空間。未來有關虛擬資產的稅務規範，將隨《虛擬資產服務法》的立法進程逐步明確，相關認定標準亦可能隨之調整。

XREX集團執行長：法規明確化將吸引更多投資人入場

隨著台灣虛擬資產產業的監管框架逐步成形，業者對市場前景普遍抱持樂觀態度。黃耀文表示，虛擬資產母法即將在立法院完成立法，將為整體產業帶來更清晰的法源基礎與規範依據。

黃耀文以XREX交易所為例，公司每年均接受主管機關金管會的金融檢查，監管機制已在實際運作中逐步深化：「主管機關在對於產業的監管方面，我覺得它也會越來越有力、做得越來越好。對於國內的使用者來說，我覺得是很好的消息。」他也點出過去阻礙一般民眾進入虛擬資產市場的關鍵因素，是監管不明確所帶來的不安全感。許多人雖然對比特幣等虛擬資產有興趣，卻因為產業長期給人「不受監管、風險極高」的印象而卻步，使得市場參與者多侷限於既有的幣圈用戶。

隨著法規趨於完善，黃耀文認為這樣的局面將逐漸改變：「隨著大家知道政府有在確實監管這個產業，法律也很清楚，我相信會吸引到更多使用者，本來對這邊有興趣的，現在比較敢來投入。」

法規明確化不僅有助於提升產業公信力，更有望將觀望已久的潛在用戶轉化為實際參與者，為台灣虛擬資產市場注入新的成長動能。