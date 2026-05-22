2026年個人虛擬資產報稅注意！KPMG 會計師傳授申報所得稅三大心法

一年一度的報稅季登場，究竟手中持有虛擬資產的民眾，該如何報稅？XREX集團旗下Podcast節目《Web3大西進》邀請到安侯建業（KPMG）台灣所稅務投資部執業會計師洪銘鴻（Rick），分享2026年個人虛擬資產報稅的規範、注意事項，以及申報的三大建議。

2026年個人虛擬資產報稅！規範、注意事項有那些？

《虛擬資產服務法》尚未正式通過，台灣目前並無專門針對加密貨幣的稅務法規。主管機關金管會的認定立場是：加密貨幣屬於「虛擬資產」，既非貨幣，也不具法定清償效力。

洪銘鴻表示，財政部在去年1月向立法院提交的「加密貨幣所得課稅規定」書面報告中，說明了目前的課稅方向，個人買賣非證券性質的加密貨幣如比特幣、以太幣，原則上歸類為財產交易所得。在現行框架下，依所得來源地不同，分別適用兩套計算方式：首先是境內所得，依所得稅法第14條第1項第7類，須併入綜合所得稅申報，按5%至40%累進稅率課徵，無免稅額度，有獲利即須申報。

其次是境外所得，納入「最低稅負制」計算，全戶海外所得合計達新台幣100萬元以上需申報；基本所得額超過750萬元，才可能須繳納20%基本稅額。

洪銘鴻舉例，假設以新台幣60萬元購入一筆加密貨幣，並以100萬元的價格賣出，利得就是40萬元，會以利得的金額來課稅。

洪銘鴻特別提醒，實務上最常見的問題，是投資人過去缺乏記帳、保留交易單據習慣，導致無法提供成本憑證，「如果沒有辦法舉證成本，實務上會有被認定為零成本的風險，一旦被認定是零成本，課稅的基礎、稅金就會被拉高。」他呼籲所有加密貨幣投資人，無論交易規模大小，都應養成保存交易紀錄與相關憑證的習慣，以備未來申報所需。

2026年申報三大建議：架構、金流、合規缺一不可

針對2026年個人在虛擬資產上的稅務申報，洪銘鴻歸納出三項核心建議：一是審慎評估投資架構，目前個人的境外收入，基本所得額超過750萬元，才可能須繳納20%基本稅額；但若是以公司名義投資，都會被課徵20%的所得稅，稅負效果大不相同，因此，投資人在進場前，就應審慎考量適合自身情況的持有結構。

二是嚴格紀錄金流往來，台灣自2010年1月1日起，將個人海外所得納入最低稅負制計算，所有出金只要進入銀行體系都會留下紀錄，金融機構亦設有異常通報機制。因此，投資人務必保留完整金流紀錄，以便日後申報時舉證成本。三是尋求合規申報方式，洪銘鴻最後總結：「投資獲利最後基本上都希望能夠睡得安穩，所以合規申報我想應該是最後的必然。」